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"Звичайний лицемір": популярна у РФ блогер висловилася про секс-скандал із Кобзоном

3.2тЧитати матеріал російською

Популярна російська блогерка Олена Міро прокоментувала секс-скандал, який нещодавно спалахнув навколо музиканта Йосипа Кобзона. Вона заявила, що вірить співачці Вікторії Цигановій, яка звинуватила артиста в сексуальних домаганнях.

Так, Міро зазначила, що Циганова сказала правду, а Кобзона назвала "звичайним лицеміром". Про це вона написала в авторському блозі на LiveJournal.

Йосип Кобзон

Йосип Кобзон

Politeka

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"Йосип Кобзон для мене — звичайний лицемір. Віка Циганова, яку згубила російська горілка, днями заявила, що її домагався Кобзон. У стіночку, значить, стукав. А вона не прийшла, ну треба ж! Чи вірю я Віці? Так, вірю. До того ж, повторю, знаю про таємне життя Кобзона досить, щоб повірити в те, як він жалібно стукав у стінку і потім 20 років мстився за відмову. Будь-які гастролі — це розпуста. Дівчата з гуртів задовольняють нафтовиків. Ті, хто нафтовикам був нецікавий із точки зору статевого життя, задовольнялися самі — хто і як міг. Біля стінки", — написала Міро.

Як раніше писав OBOZREVATEL, російська співачка Вікторія Циганова звинуватила Йосипа Кобзона в домаганнях. За її словами, саме відмова заглянути до нього в номер увечері стала причиною багаторічного конфлікту. Уточнюється, що кар'єра у популярної в 90-ті співачки не йшла добре останнім часом. Її чоловік Вадим Циганов стверджує, що це відбувається через відсутність можливості нормально працювати в Росії, адже їй не дають цього робити.

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Махно Володимир
Махно Володимир
Кобзон пидор! старый хуйлопен!
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