Звичайні жінки: як одягаються Мішина, Брежнєва та інші зірки в реальному житті

Ксенія Мішина, Настя Каменських, Віра Брежнєва та інші селебріті показали в мережі, як виглядають і який одяг носять вдома.

Ідеально виглядати – теж робота, від якої потрібно відпочивати. Українські зіркові красуні не посоромилися показати, як вони виглядають насправді, і опублікували в мережі знімки без макіяжу, зачіски і парадного одягу. OBOZREVATEL зібрав фото Мішиної, Брежнєвої, Костромічової та інших знаменитостей у домашньому амплуа.

Відома актриса і зірка шоу "Холостячка" для проводження затишних зимових вечорів воліє утеплятися. Вона надягає зручні лосини, а зверху білий плюшевий халат із капюшоном. У такому вигляді вона постала перед фоловерами на своїй сторінці в Instagram.

Ксенія Мішина грає з собакою на дивані. Instagram Ксенії Мішиной

Співачка поділилася в мережі спортивним домашнім луком. Брежнєва на фото позує в бежевому топі і лосинах на дивані. Обтягуючі речі не сковують рухи і підкреслюють струнку фігуру зірки.

Віра Брежнєва в спортивному костюмі. Instagram Віри Брежнєвої

Співачка NK вважає за краще знаходитися вдома в зручному і гарному одязі. Її часто можна побачити в сторіз в м'яких толстовках, худі, а також у топах без кісточок. Окремою любов'ю Каменських є спортивні костюми. Так, на цьому знімку з її блогу, співачка позує в оксамитових обтягуючих штанах і вільному топі чорного кольору.

Настя Каменських позує в домашньому костюмі. Instagram NK

Як і інші селебріті, Даша не соромиться показувати себе справжню в Instagram. Вона продемонструвала, в якому вигляді гуляє зі своїми собаками по двору. Вільний чорний світшот, чорні спортивні штани і старі зручні кросівки – основа домашнього луку Астаф'євої.

Даша Астаф'єва гуляє з собаками. Instagram Даші Астаф'євої

Супермодель воліє і у себе вдома виглядати "супер". Алла показує на своїй сторінці, що навіть по дому вона ходить в бавовняних або шовкових костюмах, а спить без макіяжу, але обов'язково з бальзамом на губах.

Алла Костромічова позує в ліжку. Instagram Алли Костромічової

Телеведуча часто скручує волосся в пучок на потилиці і надягає зручний одяг. Так, під час вихідних, коли вона з родиною прикрашала хату, Осадча одягла смугастий светр, для фото прикрасивши шию декоративними намистом.

Катерина Осадча прикрашає будинок. Instagram Катерини Осадчої

Ще одна телеведуча Даша Трегубова вважає за краще не наносити макіяж удома, щоб давати особі відпочити від частих зйомок і нанесення гриму, а одягається в спортивний одяг світлих тонів.

Даша Трегубова їсть домашній Чіа-пудинг. Instagram Даші Трегубової

Як повідомляв OBOZREVATEL, Мишина, Дімопулос, Астаф'єва та інші зірки показали, як виглядають без макіяжу. У мережу потрапили їх знімки без фотошопу і фільтрів.