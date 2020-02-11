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11 лютого • оновлено в 17:31
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"Яка гидота, повне розчарування!" Звернення українського співака до росіян розлютило мережу

13.8т
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Популярний український співак і учасник пісенного конкурсу Євробачення-2018 MELOVIN (Костянтин Бочаров), обурив мережу своїм старим постом.

Так, у ньому він привітав росіян із Новим роком-2020 і додав смайлик-емоджі у вигляді прапора РФ. Відповідну публікацію MELOVIN зробив на особистій сторінці у Twitter.

MELOVIN

MELOVIN

Фото: instagram/melovin_official

"Яка гидота, повне розчарування!" Звернення українського співака до росіян розлютило мережу

Фото: twitter/_MELOVIN_

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Зазначимо, що шанувальники бурхливо відреагували на пост артиста. Одні написали, щоб він "виїжджав до Росії та більше не повертався", а також використовували у своїх коментарях багато нецензурних слів. Інші ж стали на захист співака та заявили, що "він не зраджував Україну – просто привітав російських фанатів, яких у нього багато".

"Яка гидота, повне розчарування!" Звернення українського співака до росіян розлютило мережу
"Яка гидота, повне розчарування!" Звернення українського співака до росіян розлютило мережу
"Яка гидота, повне розчарування!" Звернення українського співака до росіян розлютило мережу
"Яка гидота, повне розчарування!" Звернення українського співака до росіян розлютило мережу
"Яка гидота, повне розчарування!" Звернення українського співака до росіян розлютило мережу
"Яка гидота, повне розчарування!" Звернення українського співака до росіян розлютило мережу

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше MELOVIN (Костянтин Бочаров) потрапив у список номінантів рейтингу TC Candler. Тепер він має можливість отримати звання найкрасивішого чоловіка у світі.

З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.

Автор
Крістіна Долматова
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Недозим Татьяна
Недозим Татьяна
Ого! Комусь дуже заважає популярність артиста і тому віддали команду "фас". Журналюги залюбки подхопили і з насолодженням смакують все негативне про Мела, навіть якщо цьому посту з поздоровленням 1,5 місяця. Ну, що ж ви свої гроші заробили. Кристина Долматова ви тепер популярна особа. Ганьба вам!
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5
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Тімкова Тетяна
Тімкова Тетяна
Недозим Татьяна, звільняти за таке треба а не гроші платити!
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1
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M-va Konul
M-va Konul
Уважаемые диванные патриоты потушите свои щели, все мы в курсе, что только в интернетике вы такие смелые. Думаю надо быть последним идиотом чтобы не понимать - артист поздравил всех своих поклонников. На старице в твиттере целый список стран, которых поздравил Мэловин и да Россия одна из них. Там живут как и его молодая аудитория, которая ни в чем не виновата, и украинцы которых по воле судьбы оказались там. Против кого вы тут выкобениваетесь - против невинной молодежи или против своего народа?
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6
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Tsoba Oksana
Tsoba Oksana
Дуже здивована і засмучена професійністю автора даної статті Російський прапорець біля вітання з новим роком в твіттері ви побачили ,а прапорці інших країн України,Бразилії ,Китаю ,Аргентини і фанів з інших країн ви не побачили!?Мені цікаво чи в вас проблеми з зопом,чи просто хочете бачити що вам потрібно? Ця стаття написана заради хайпу і розпалювпння ворожнечі і негативного і навіть ворожого ставленнч до артиста Меловін патріот своєї країни ,любить її всім серцем ,чудово володіє українською мовою,ніколи не виступав в Росії Не пишіть дурниць про нього,вистачить брехати людям
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7
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