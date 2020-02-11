"Яка гидота, повне розчарування!" Звернення українського співака до росіян розлютило мережу

Популярний український співак і учасник пісенного конкурсу Євробачення-2018 MELOVIN (Костянтин Бочаров), обурив мережу своїм старим постом.

Так, у ньому він привітав росіян із Новим роком-2020 і додав смайлик-емоджі у вигляді прапора РФ. Відповідну публікацію MELOVIN зробив на особистій сторінці у Twitter.

MELOVIN Фото: instagram/melovin_official

Фото: twitter/_MELOVIN_

Зазначимо, що шанувальники бурхливо відреагували на пост артиста. Одні написали, щоб він "виїжджав до Росії та більше не повертався", а також використовували у своїх коментарях багато нецензурних слів. Інші ж стали на захист співака та заявили, що "він не зраджував Україну – просто привітав російських фанатів, яких у нього багато".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше MELOVIN (Костянтин Бочаров) потрапив у список номінантів рейтингу TC Candler. Тепер він має можливість отримати звання найкрасивішого чоловіка у світі.

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