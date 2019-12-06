"Зґвалтування" Лободи Ліндеманном викликало скандал

Кліп соліста німецького гурту Rammstein Тілля Ліндеманна, в якому інсценовано зґвалтування попспівачки Світлани Лободи, викликав неоднозначну реакцію росіян.

Як повідомляє MK.RU, на перший план виступили поборники моралі, пригадавши біди, які принесли нацистські загарбники на російську землю за часів Другої Світової війни.

Світлана Лобода і Тілль Ліндеманн Фото: instagram/lobodaofficial

"Сцена насильства войовничого німця над тендітним слов'янським соловейком, нехай і вільного сценічного характеру, увігнала, звичайно, багатьох у ступор. Особливо на тлі нескінченної пропагандистської тріскотні про часи колишньої війни з Третім Рейхом. Серед глядацьких відгуків присутні коментарі, типу "фріц потоптав російську кровинку" або "як Лобода могла на таке погодитися?!" – йдеться у статті.

Тілль Ліндеманн і Світлана Лобода Скріншот із відео

Тілль Ліндеманн і Світлана Лобода Скріншот із відео

Тілль Ліндеманн і Світлана Лобода Скріншот із відео

Також зазначається, що на всіх ресурсах, де був розміщений кліп, відключена можливість коментування роботи. За словами видання, це було зроблено для того, щоб не провокувати розвиток скандалу, який і без того почався.

Тілль Ліндеманн і Світлана Лобода Скріншот із відео

Однак, заради справедливості, інсайдери додали, що більшість глядачів все ж сприйняли посил Ліндеманна адекватно, про що свідчить статистика на YouTube. Наразі користувачі поставили під відео 139 тисяч лайків і всього 4 тисячі дизлайків.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська співачка Світлана Лобода, яка живе і працює в Росії, розповіла про свої стосунки з Тіллем Ліндеманном.

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