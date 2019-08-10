"Зустріти б тебе на вулиці": зіркова фанатка Путіна засвітилася в Києві

Колишня учасниця гурту "Серебро" Олена Темнікова, яка зізнавалася в любові до президента РФ Володимира Путіна, приїхала до Києва.

На своїй сторінці в Instagram вона поділилася знімками, які свідчать про те, що вона приїхала до української столиці.

Темнікова приїхала до Києва

"Сьогодні одяглася в дівчинку. Чоловік радіє", – написала вона під фото, поставивши в геолокації "Київ". Судячи з кадрів, зірка зупинилася в розкішному готелі Hilton на бульварі Шевченка, де вартість номера на одну людину на добу стартує від 330 євро і вище.

Темнікова в Hilton instagram / lenatemnikovaofficial /

Популярний співак Сергій Лазарєв порадів за колегу: "Клас", а ось інші були протилежної думки. Багато хто розкритикував Темнікову за взуття і пожартували про страх виходити на вулицю.

Темнікова п'є коктейл у Hilton instagram / lenatemnikovaofficial /

"Взуття у Звєрєва вкрали", "У тебе концерт у Києві", "Страшно на вулицю виходити", "Зустріти б у Києві на вулиці", "Бульвар Шевченка. Так близько", – прокоментували користувачі.

Олена Темнікова instagram / lenatemnikovaofficial

Темнікова причепурилася у Києві instagram / lenatemnikovaofficial

Темнікова instagram / lenatemnikovaofficial

Темнікова пробує солодощі у Києві instagram / lenatemnikovaofficial

Темнікова хвалиться київською їжею instagram / lenatemnikovaofficial

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олена Темнікова часто вражає мережу пікантними знімками з відпочинку. Нещодавно в Україні розгорівся скандал, тому що вона зібралася їхати до Одеси з концертом.

Артистка вже виступала в Києві в 2018 році і прізналавась, що є великою фанаткою Путіна і вважає себе "радянською". Влітку 2019 року концерт Темнікової зірвали в Одесі. Активісти прийшли на мітинг під клуб, де мав відбутися захід, і спалили прапор країни-агресора.

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