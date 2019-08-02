Зустрічається з донькою Распутіної: спливли подробиці про таємничого сина Пєскова

Старшого сина прес-секретаря президента Росії Дмитра Пєскова Миколу запідозрили в романі з падчеркою співачки Маши Распутіної Неллі.

Як повідомляє Starhit, зараз син політика разом з дівчиною відпочиває в Туреччині. "Вони зараз в Туреччині, де днями представила своє льодове шоу Тетяна Навка. Виглядають, як закохана парочка — постійно обіймаються і цілуються, правда лише в щоку", — поділився з виданням очевидець.

Дмитро Пєсков зі старшим сином Фото з Instagram

Микола ніжно обіймає Неллі Фото: starhit.ru

Пара поки не прокоментувала свої стосунки Фото: starhit.ru

Зазначимо, що Микола Пєсков народився у 1990 році, в шлюбі політика і внучки радянського полководця Анастасії Будьонного. Після розлучення батьків переїхав з матір'ю до Великобританії, де пізніше взяв прізвище вітчима — Чоулз. Тепер же чоловік, здається, влаштувався в Москві. У Instagram-акаунті старшого спадкоємця Пєскова нерідко можна зустріти фотографії з Тетяною Навкою і зведеною сестрою Єлизаветою.

Микола Пєсков з сім'єю батька Фото з Instagram

Також, судячи з соціальних мереж, він професійно займається кінним спортом, захоплюється риболовлею і відпочиває на престижних курортах світу.

Микола Пєсков Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі викликали ажіотаж знімки змужнілого сина знаменитого російського шансон-виконавця Михайла Круга Олександра.

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