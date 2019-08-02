Головна Новини
Мова Язык
Спорт Lady

/ люди

Зустрічається з донькою Распутіної: спливли подробиці про таємничого сина Пєскова

1.7т Читати матеріал російською

Старшого сина прес-секретаря президента Росії Дмитра Пєскова Миколу запідозрили в романі з падчеркою співачки Маши Распутіної Неллі.

Як повідомляє Starhit, зараз син політика разом з дівчиною відпочиває в Туреччині. "Вони зараз в Туреччині, де днями представила своє льодове шоу Тетяна Навка. Виглядають, як закохана парочка постійно обіймаються і цілуються, правда лише в щоку", — поділився з виданням очевидець.

Зустрічається з донькою Распутіної: спливли подробиці про таємничого сина Пєскова

Дмитро Пєсков зі старшим сином

Фото з Instagram

Зустрічається з донькою Распутіної: спливли подробиці про таємничого сина Пєскова

Микола ніжно обіймає Неллі

Фото: starhit.ru

Новини
"Батько при смерті, а для нього це піар": син скандального Алібасова зник з мільйонами
Зустрічається з донькою Распутіної: спливли подробиці про таємничого сина Пєскова

Пара поки не прокоментувала свої стосунки

Фото: starhit.ru

Зазначимо, що Микола Пєсков народився у 1990 році, в шлюбі політика і внучки радянського полководця Анастасії Будьонного. Після розлучення батьків переїхав з матір'ю до Великобританії, де пізніше взяв прізвище вітчима — Чоулз. Тепер же чоловік, здається, влаштувався в Москві. У Instagram-акаунті старшого спадкоємця Пєскова нерідко можна зустріти фотографії з Тетяною Навкою і зведеною сестрою Єлизаветою.

Зустрічається з донькою Распутіної: спливли подробиці про таємничого сина Пєскова

Микола Пєсков з сім'єю батька

Фото з Instagram

Також, судячи з соціальних мереж, він професійно займається кінним спортом, захоплюється риболовлею і відпочиває на престижних курортах світу.

Зустрічається з донькою Распутіної: спливли подробиці про таємничого сина Пєскова

Микола Пєсков

Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі викликали ажіотаж знімки змужнілого сина знаменитого російського шансон-виконавця Михайла Круга Олександра.

Як живеться Лободі та Лорак в Росії - читай у нас в Instagram!

Особи
Дмитро Пєсков Маша Распутіна
Місце
Росія
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
9
2
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
А чё у папки усы не одолжил?
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel