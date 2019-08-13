"Зупинити дим не міг ніхто!" Під час виступу Віри Брежнєвої сталася НП

Під час виступу української співачки Віри Брежнєвої на фестивалі "Жара" в Баку (Азербайджан) сталася НП — збій піротехнічної системи.

Про це зірка розповіла на своїй сторінці в Instagram (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

"Під час виступу на "Жарі" стався збій піротехнічної системи. Я про це не знала, просто звернула увагу на дивний стовп холодного диму, але вирішила, що такий задум, і продовжувала співати. Як розповіли очевидці, за лаштунками в цей момент було "весело", тому що зупинити цей дим не міг ніхто", — написала Брежнєва.

Віра Брежнєва Фото з Instagram

Також співачка додала, що попри інцидент, її номер вирішили не переривати.

"Номер вирішили не переривати і правильно зробили. Як ви бачите, жарко було у нас, навіть під холодним димом. Енергетика зашкалювала", — підсумувала Брежнєва.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Віра Брежнєва продемонструвала груди у відвертому топі, за що її розкритикували в мережі.

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