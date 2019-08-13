"Зупинити дим не міг ніхто!" Під час виступу Віри Брежнєвої сталася НП

Під час виступу української співачки Віри Брежнєвої на фестивалі "Жара" в Баку (Азербайджан) сталася НП — збій піротехнічної системи.
Про це зірка розповіла на своїй сторінці в Instagram (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).
"Під час виступу на "Жарі" стався збій піротехнічної системи. Я про це не знала, просто звернула увагу на дивний стовп холодного диму, але вирішила, що такий задум, і продовжувала співати. Як розповіли очевидці, за лаштунками в цей момент було "весело", тому що зупинити цей дим не міг ніхто", — написала Брежнєва.
Віра Брежнєва
Фото з Instagram
Також співачка додала, що попри інцидент, її номер вирішили не переривати.
"Номер вирішили не переривати і правильно зробили. Як ви бачите, жарко було у нас, навіть під холодним димом. Енергетика зашкалювала", — підсумувала Брежнєва.
Цікавий випадок 💙 Під час цього виступу на @zharafest трапився збій піротехнічної системи, я про це не знала, просто звернула увагу на дивний стовп холодного диму, 🤷🏼♀️ але вирішила, що така задумка)) і продовжувала співати)) як розповіли очевидці , за лаштунками в цей момент було "весело", тому що зупинити цей дим не міг ніхто) але номер вирішили не переривати) і правильно зробили! Як ви бачите, жарко було у нас, навіть під холодним димом 🌪 Енергетика зашкалювала 🔥🤪 # жара2019 # любітедругдруга
Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Віра Брежнєва продемонструвала груди у відвертому топі, за що її розкритикували в мережі.
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