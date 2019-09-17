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17 вересня • оновлено в 11:38
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"Зупиніть це свавілля!" Вирок актору в Росії роздратував зірок

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Російські зірки влаштували в соцмережах масову акцію на підтримку актора Павла Устінова, якого суд у Москві засудив на 3,5 року колонії загального режиму. Так, його затримали нібито за те, що він вивихнув руку бійцю ОМОНу під час акції 3 серпня в столиці РФ.

Таке рішення знаменитості назвали "несправедливістю і беззаконням". На своїх сторінках в Instagram вони почали публікувати дописи під хештегом #свободупавлуустінову.

Павло Устінов

Павло Устінов

Фото: tass.ru

Скандальна телеведуча Ксенія Собчак заявила, що Павло не зробив нічого, щоб позбутися волі на три роки. Вона зазначила, що такий вирок був винесений актору судом, аби просто залякати тих, хто хоче висловити свою думку.

"Жахлива несправедливість і беззаконня. Я особисто багато разів переглядала відео затримання. Павло не зробив нічого, щоб позбутися волі на три роки. Робиться все, аби просто залякати тих, хто хоче висловити свою думку. І людей ставлять перед дуже чітким вибором заткнутися і розійтися по домівках, або йти і ризикувати своєю свободою просто за право сказати "я не згоден", — написала Собчак.

"Зупиніть це свавілля!" Вирок актору в Росії роздратував зірок
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Також актриса Христина Асмус закликала владу РФ "зупинити це свавілля".

"Сьогодні актор Павло Устінов засуджений до 3,5 року колонії загального режиму за те, що співробітник ОМОНу вивихнув собі плече, коли затримував його! У Павла не було плаката, він не вигукував жодних гасел. А просто стояв на Тверській і чекав друга. Відео затримання (яке суддя відмовився дивитися і впаяв реальний термін) є в мережі! Зупиніть це свавілля", — написала Асмус.

"Зупиніть це свавілля!" Вирок актору в Росії роздратував зірок

Актриса Єлизавета Боярська та співак Сергій Лазарєв також підтримали колег і написали, що вирок, який був винесений Павлу — це помилка.

"Зупиніть це свавілля!" Вирок актору в Росії роздратував зірок
"Зупиніть це свавілля!" Вирок актору в Росії роздратував зірок

"Той хлопець, у якого вивих плеча, невже ти зможеш спокійно спати, знаючи, що ні за що сидить людина? Совість ще залишилася якась? Зупиніться, будь ласка!", — написала актриса Юлія Пересільд.

# павелустінов # зупиніться # такнельзя Не можна так ... так не можна ... як можна садити людину на 3,5 року? Ні за що .. це все повернеться до тих, хто це робить ... а Ви не боїтеся? Той хлопець, у якого вивих плеча, невже Ти зможеш спокійно спати, знаючи, що сидить людина? Невже? Ну ми ж всі люди? Или ??? !!!! І я навіть не про систему зараз, я про людей? Совість ще залишилася якась ??? Зупиніться, будь ласка! # свободупавлуустінову

Публікація від Юлія Пересільд Julia Peresild (@juliaperesild)

"У мене в пам'яті ще справа Івана Голунова і викликає захоплення, як журналістський цех об'єднався (на його захист). Мені здається, ми теж так можемо", — заявив у своєму зверненні актор Микита Єфремов.

Також зазначимо, що скандальний музикант Сергій Шнуров написав вірш на підтримку затриманого Устінова.

В зале суд. Глаза, как стразы,

Светятся у прокурорши.

Поняла давно и сразу,

Как из горя сделать горше.

Прокурорши все милашки,

Лишь добра хотят парнишке,

Отправляют в каталажку,

Посидеть, где ходят мишки.

"Это вам не по бульварам,

Дикой ненасытной сварой

Закусив Клико омаром,

Бить гуманнейший ОМОН!"

Ясно все, и тем не менее,

У людей другое мнение.

Есть на счет, на ваш, сомнение,-

Вы в своем уме? Комон?

"Зупиніть це свавілля!" Вирок актору в Росії роздратував зірок

Шоумен Максим Галкін також висловився з приводу затримання Павла.

Водночас зі свого боку співак Влад Топалов заявив, що не вірить у невинуватість Павла і "не згоден із усією цією хвилею підтримки".

"Зупиніть це свавілля!" Вирок актору в Росії роздратував зірок

Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку вересня Москвою прокотилася хвиля затримань людей, пов'язаних із протестами.

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Serov Oleg
Serov Oleg
полицейских нельзя даже трогать,не то что наносить травмы...это знают во всем цивилизованном мире....мы никогда не будем укрозверинцем..
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Виня Ксения
Виня Ксения
Serov Oleg, хотелось бы посмотреть, как тебя или твоего ребенка кинут просто так за решетку и дадут реальный срок. И как ты тогда запоешь... А так и будет, фашист.
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Виня Ксения
Виня Ксения
Serov Oleg, а полицейским на рассее можно трогать, избивать, кидать в каталажку всех подряд, даже если человек невиновен. Рассея - фашистское государство с фашистом-сцарьком во главе.
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