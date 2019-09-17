"Зупиніть це свавілля!" Вирок актору в Росії роздратував зірок

Російські зірки влаштували в соцмережах масову акцію на підтримку актора Павла Устінова, якого суд у Москві засудив на 3,5 року колонії загального режиму. Так, його затримали нібито за те, що він вивихнув руку бійцю ОМОНу під час акції 3 серпня в столиці РФ.

Таке рішення знаменитості назвали "несправедливістю і беззаконням". На своїх сторінках в Instagram вони почали публікувати дописи під хештегом #свободупавлуустінову.

Павло Устінов Фото: tass.ru

Скандальна телеведуча Ксенія Собчак заявила, що Павло не зробив нічого, щоб позбутися волі на три роки. Вона зазначила, що такий вирок був винесений актору судом, аби просто залякати тих, хто хоче висловити свою думку.

"Жахлива несправедливість і беззаконня. Я особисто багато разів переглядала відео затримання. Павло не зробив нічого, щоб позбутися волі на три роки. Робиться все, аби просто залякати тих, хто хоче висловити свою думку. І людей ставлять перед дуже чітким вибором — заткнутися і розійтися по домівках, або йти і ризикувати своєю свободою просто за право сказати "я — не згоден", — написала Собчак.

Також актриса Христина Асмус закликала владу РФ "зупинити це свавілля".

"Сьогодні актор Павло Устінов засуджений до 3,5 року колонії загального режиму за те, що співробітник ОМОНу вивихнув собі плече, коли затримував його! У Павла не було плаката, він не вигукував жодних гасел. А просто стояв на Тверській і чекав друга. Відео затримання (яке суддя відмовився дивитися і впаяв реальний термін) є в мережі! Зупиніть це свавілля", — написала Асмус.

Актриса Єлизавета Боярська та співак Сергій Лазарєв також підтримали колег і написали, що вирок, який був винесений Павлу — це помилка.

"Той хлопець, у якого вивих плеча, невже ти зможеш спокійно спати, знаючи, що ні за що сидить людина? Совість ще залишилася якась? Зупиніться, будь ласка!", — написала актриса Юлія Пересільд.

"У мене в пам'яті ще справа Івана Голунова і викликає захоплення, як журналістський цех об'єднався (на його захист). Мені здається, ми теж так можемо", — заявив у своєму зверненні актор Микита Єфремов.

Також зазначимо, що скандальний музикант Сергій Шнуров написав вірш на підтримку затриманого Устінова.

В зале суд. Глаза, как стразы,

Светятся у прокурорши.

Поняла давно и сразу,

Как из горя сделать горше.

Прокурорши все милашки,

Лишь добра хотят парнишке,

Отправляют в каталажку,

Посидеть, где ходят мишки.

"Это вам не по бульварам,

Дикой ненасытной сварой

Закусив Клико омаром,

Бить гуманнейший ОМОН!"

Ясно все, и тем не менее,

У людей другое мнение.

Есть на счет, на ваш, сомнение,-

Вы в своем уме? Комон?

Шоумен Максим Галкін також висловився з приводу затримання Павла.

К флэшмобу в поддержку Павла Устинова присоединился шоумен Максим Галкин. Видео: maxgalkinru pic.twitter.com/otCRAH6tjA — МБХ Медиа (@MBKhMedia) September 17, 2019

Водночас зі свого боку співак Влад Топалов заявив, що не вірить у невинуватість Павла і "не згоден із усією цією хвилею підтримки".

Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку вересня Москвою прокотилася хвиля затримань людей, пов'язаних із протестами.

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