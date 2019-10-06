"Зупинися, що ти робиш?!" Кароль схвилювала фанатів величезними грудьми

Популярна українська співачка Тіна Кароль, яка стала ведучою шоу "Танці з зірками", вразила шанувальників відвертим вбранням у сьомому випуску, який відбувся на СТБ 6 жовтня.

Відповідним фото вона поділилася на своїй сторінці в Instagram, викликавши хвилю захоплення серед фоловерів. Так, Кароль прийшла на захід у розкішній чорній сукні з глибоким декольте, що підкреслило величезні груди, та великим розрізом від стегна.

Пишний бюст Тіни Кароль instagram / tina_karol

Родзинка у вбранні полягала в розрізах на тулубі, а також в металевих вставках. Образ доповнили чорні човники та жіночна зачіска. В описі до фото йшлося, що артистка була в сукні популярного грузинського модельєра з Лондона Давида Кома (David Koma).

Тіна Кароль з глибоким декольте instagram / tina_karol

Фігура Кароль викликала ажіотаж в мережі. Користувачі, як це часто буває, похвалили красуню та її образ.

"Які ноги", "Богиня", "Я вмираю", "Дай дожити до завтра", "Оце погляд", "Дівчина, ви чарівна", "Тіно, зупинись", "Що ти робиш із нами", "Зізнайтеся, що ви не тільки на ноги дивіться", – відреагували шанувальники.

Тіна Кароль блиснула величезними грудьми instagram / tina_karol

Образ Тіни Кароль на шоу "Танці з зірками" instagram / tina_karol

Тіна Кароль показала довгі ноги instagram / tina_karol

Тіна Кароль в розкішній сукні instagram / tina_karol

Тіна Кароль instagram / tina_karol

Як повідомляв OBOZREVATEL, в іншому випуску Кароль з'явилася в чорній сукні з таким глибоким декольте, через що груди можна було розглянути навіть здалеку.

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