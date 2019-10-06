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7 жовтня • оновлено в 18:11
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"Зупинися, що ти робиш?!" Кароль схвилювала фанатів величезними грудьми

15.5т Читати матеріал російською

Популярна українська співачка Тіна Кароль, яка стала ведучою шоу "Танці з зірками", вразила шанувальників відвертим вбранням у сьомому випуску, який відбувся на СТБ 6 жовтня.

Відповідним фото вона поділилася на своїй сторінці в Instagram, викликавши хвилю захоплення серед фоловерів. Так, Кароль прийшла на захід у розкішній чорній сукні з глибоким декольте, що підкреслило величезні груди, та великим розрізом від стегна.

Пишний бюст Тіни Кароль

Пишний бюст Тіни Кароль

instagram / tina_karol

Родзинка у вбранні полягала в розрізах на тулубі, а також в металевих вставках. Образ доповнили чорні човники та жіночна зачіска. В описі до фото йшлося, що артистка була в сукні популярного грузинського модельєра з Лондона Давида Кома (David Koma).

Тіна Кароль з глибоким декольте

Тіна Кароль з глибоким декольте

instagram / tina_karol

Фігура Кароль викликала ажіотаж в мережі. Користувачі, як це часто буває, похвалили красуню та її образ.

"Які ноги", "Богиня", "Я вмираю", "Дай дожити до завтра", "Оце погляд", "Дівчина, ви чарівна", "Тіно, зупинись", "Що ти робиш із нами", "Зізнайтеся, що ви не тільки на ноги дивіться", – відреагували шанувальники.

Тіна Кароль блиснула величезними грудьми

Тіна Кароль блиснула величезними грудьми

instagram / tina_karol

Образ Тіни Кароль на шоу

Образ Тіни Кароль на шоу "Танці з зірками"

instagram / tina_karol

Тіна Кароль показала довгі ноги

Тіна Кароль показала довгі ноги

instagram / tina_karol

Тіна Кароль в розкішній сукні

Тіна Кароль в розкішній сукні

instagram / tina_karol

Тіна Кароль

Тіна Кароль

instagram / tina_karol

"Зупинися, що ти робиш?!" Кароль схвилювала фанатів величезними грудьми
"Зупинися, що ти робиш?!" Кароль схвилювала фанатів величезними грудьми
"Зупинися, що ти робиш?!" Кароль схвилювала фанатів величезними грудьми
"Зупинися, що ти робиш?!" Кароль схвилювала фанатів величезними грудьми
"Зупинися, що ти робиш?!" Кароль схвилювала фанатів величезними грудьми

Як повідомляв OBOZREVATEL, в іншому випуску Кароль з'явилася в чорній сукні з таким глибоким декольте, через що груди можна було розглянути навіть здалеку.

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Особа
Тіна Кароль
Місце
Україна
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Комментарии на сайте не модерированы
Raider Raider
Raider Raider
Ні як не можу визначиться, хто вона повія, або співачка ... Просто той хто має талант, співає і дарує свій голос людям, а тому кому не вистачає таланту, починає продавати сiськи жопу, морду, скандали та інше ...
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Udmurt Anti
Udmurt Anti
Raider Raider, нічого дівного, простий принцип - все на продаж. А співати ротом і так багато хто може.
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