"Зроблять все, щоб повернулися!" "Квартал 95" потролив Зеленського і світових лідерів через заробітчан

Крістіна Долматова люди 16:58, 15.05.2020

Актори студії "Квартал 95" потролили президента України Володимира Зеленського та світових лідерів через заробітчан.

Так, вони заявили, що з українським урядом вже ведуться переговори стосовно відправки людей на сезонні роботи. А також зазначили, що скоро фраза "Я зроблю все, щоб українці змогли повернутися в країну" буде звучати не від Зеленського. А, наприклад, від Польщі або інших країн. Такі іронічні слова прозвучали в новому випуску програми "Чисто News" виробництва студії (відео дивіться нижче).

Скріншот з відео

"До закінчення карантину залишився тиждень. Країни Євросоюзу вже почали переговори з українським урядом стосовно відправки наших працівників на сезонні роботи. Тепер вираз "Я зроблю все можливе, щоб українці змогли повернутися в країну" буде звучати не від Зеленського. А від президентів Польщі, Чехії та Фінляндії", – сказали ведучі шоу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше "Квартал 95" яскраво потролив президента України Володимира Зеленського і колишнього главу Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі.

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