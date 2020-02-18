"Зробив церкву Сатани": в Держдумі накинулися на Кіркорова через вульгарний кліп з черницями

Одіозний депутат Держдуми Віталій Мілонов накинувся на Філіпа Кіркорова через його кліп "Романи", в якому той з'явився з напівоголеними черницями. Так, політик заявив, що співак відеороботою "зробив церкву Сатани".

Він зазначив, що на місці співака він би не став так ризикувати, пише Sobesednik.ru.

"В силу того, що у Кіркорова немає освіти в цій сфері, він не розуміє, що по суті в чистому вигляді зробив церкву Сатани. Це нехороші речі, я б, чесно кажучи, не став так ризикувати. Це все одно що завести вдома крокодила, плескатися з ним у ванній, думаючи, який же цей Гена красивий. Але крокодил може не тільки одне місце відкусити, але і голову", - заявив Мілонов.

Кадр з кліпу "Романи" Скріншот з відео

Кадр з кліпу "Романи" Скріншот з відео

"Він заради хайпа, вибачте мене, напаскудив собі на голову і посміхається. Він образив себе дуже серйозно. Я, само собою, не шанувальник творчості Філіпа Кіркорова, але мені за нього якось ніяково", - додав депутат.

Віталій Мілонов moika78.ru

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що композитор Ігор Крутой зняв на відео зворушливу зустріч співаків Філіпа Кіркорова та Сергія Лазарєва, під час якої король російської естради поцілував фіналіста Євробачення.

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