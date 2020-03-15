Зріст 184, вага 58: як виглядає популярна в Росії модель Маша Міногарова

Популярна російська модель, блогер і ведуча Марія Міногарова 15 березня відзначає свій день народження.

Так, дівчині виповнюється 31 рік. У зв'язку з цим OBOZREVATEL пропонує дізнатися, чому Міногарова так популярна в Росії і як вона виглядає.

Марія Міногарова instagram.com/minogarova

Марія Міногарова народилася 15 березня 1989 року. Вона з дитинства мріяла стати моделлю, і вдалося їй здійснити бажане 2011 року, коли вона потрапила в реаліті-шоу "Топ-модель по-російськи".

А 2015 року Марія Міногарова була визнана найкращою моделлю сезону за версією Russian Fashion Week (MBFW Russia).

Марія є постійною учасницею тижнів мод у Росії та Європі, вона працює з найбільшими світовими fashion-брендами. Зріст дівчини – 184 см, вага – 58 кг.

Марія Міногарова (на фото праворуч) instagram.com/minogarova

Марія Міногарова instagram.com/minogarova

Крім того, Міногарова відома як ведуча, вона веде шоу "Проект Подіум" на телеканалі "П'ятниця". 2018 року Марія Міногарова взяла участь в одному з випусків тревел-шоу "Орел і Решка", де показала, як можна відпочити в Калінінграді за 100 доларів; також вона стала ведучою другого сезону "Орел і решка. Росія".

Марія популярна і як блогер, в її Instagram – понад 1,3 мільйона підписників.

Марія Міногарова і блогер Іда Галич instagram.com/minogarova

Марія Міногарова instagram.com/minogarova

Марія Міногарова instagram.com/minogarova

Марія Міногарова instagram.com/minogarova

Марія Міногарова instagram.com/minogarova

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