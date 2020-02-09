"Зрадник прийшов": Остапчук на "Голосі Країни-10" обурив мережу

Український шоумен Володимир Остапчук, який днями відреагував на різку критику в соцмережах і поскандалив через своє розлучення з Оленою Войченко, прийшов на шоу "Голос країни-10". Виступ чоловіка викликав обурення в мережі.

Остапчук виступив з реп-композицією і розвернув до себе 3 тренерських крісла. Ролик опубліковано на офіційному каналі шоу. (Щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

Скріншот з відео

Після виступу ведучий вирішив пожартувати. Він заявив, що Дан Балан "єдиний житель Молдови, який їздить на заробітки не в ЄС, а в Україну".

Потап зазначив, що любить ведучого.

"Дуже люблю Остапчука, жартує він погано, але зате який красень", - сказав Потап.

У мережі виступ Остапчука розкритикували.

"Жахливо обійшовся з дружиною і дітьми. Такі аморальні типи не повинні бути публічними", "Після ситуації з дружиною став мені неприємний, слизький тип, неприємно ні слухати, ні дивитися", "Іди з дружиною мирися. Прийшов піаритися", "Зрадник прийшов . Відраза після його вчинків", - пишуть в мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська співачка і суддя "Голосу країни-10" Тіна Кароль висміяла на шоу учасницю з Росії Василину Старшову.

Як справи у Насті з Потапом - читайте у нас в Instagram!