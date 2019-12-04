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4 грудня • оновлено в 10:11
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"Зрадник Батьківщини!" Зірка РФ в образі Сталіна назвав Познера ворогом Росії

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Російський актор Дмитро Пєвцов в образі Йосипа Сталіна назвав телеведучого Володимира Познера зрадником Росії і запропонував поїхати з країни.

Відео зі зверненням до Познера актор опублікував у своєму Instagram у відповідь на заяву телеведучого про те, що противники абортів є "мракобісами".

Дмитро Пєвцов

Дмитро Пєвцов

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Так, у своєму відео Пєвцов спростував заяву Познера про те, що 10% дітей, які народжуються – "гомосексуалісти або мають до цього схильність". Також він заперечив і на рахунок того, що гомосексуалізм – це норма або майже норма.

"Дорогий Володя, якби це була норма, тебе б не було на світі. Норма, коли народжуються люди, які можуть продовжувати свій рід",каже актор.

"Всім зрозуміло, що ти не любиш цю країну. Ти в ній чужий. Я так тобі скажу, як старий партійний товариш: ти їй зовсім чужий. Так маніпулювати людськими мізками може тільки зрадник своєї Батьківщини. Не треба тут жити. Їдь, відпочинь. У Франції у тебе є нерухомість, відпочивай там, мовчи. Не треба гадити в Росії",заявив Пєвцов.

Володимир Познер

Володимир Познер

BBC

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Андрій Малахов вперше розповів про конфлікт з Максимом Галкіним. Їх сварка почалася ще кілька місяців тому, коли видання, в якому Андрій є головним редактором, написало статтю про те, що Пугачова і Галкін витратили понад два мільйони євро на покупку землі і будівництво триповерхового особняка на Кіпрі.

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Автор
Анна Міхно
Особи
Дмитро Пєвцов Володимир Познер
Місце
Росія
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