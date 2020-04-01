Зради, сварки і бійки: що приховували Джиган з Самойловою та інші на вигляд ідеальні пари

Джиган і Оксана Самойлова, Рита Дакота і Влад Соколовський та інші гарні зіркові пари виглядали по-справжньому щасливими, а обивателі заздрили їхнім стосункам, які здавалися ідеальними.

І лише після розпаду цих союзів стало очевидним, що все було далеко не так добре, як здавалося. OBOZREVATEL розповідає, що приховували знамениті подружжя за красивою картинкою.

Оксана Самойлова та Джиган

Оксана Самойлова і Джиган instagram.com/samoylovaoxana

Життю моделі Оксани Самойлової заздрив багато хто. В її Instagram можна було споглядати модний одяг, рекламу найдорожчих курортів і зразкову сім'ю зірки.

Але після народження четвертої дитини – першого сина Самойлової і Джигана – почалися головні проблеми пари. Джиган почав знімати дивні відео, перебуваючи в нетверезому стані, і викладати їх у мережу. Пізніше з'ясувалося, що артист лікується в наркологічній клініці.

Оксана, яка зняла обручку, оголосила про розлучення з Джиганом. За словами Самойлової, причиною стали постійні зради з боку репера, а також його неадекватна поведінка.

Дмитро Іванов та Лоліта

Дмитро Іванов і Лоліта hellomagazine.com

П'ятий шлюб Лоліти Мілявської – з Дмитром Івановим – здавався благополучним. Весілля, астрологічний обряд об'єднання, медовий місяць у Парижі, спільний спорт і здоровий спосіб життя.

Але на початку липня 2019 року стало відомо, що вони розлучаються. Виявилося, що Іванов приховав колишній союз з 65-річною жінкою, нібито поїв дружину небезпечними препаратами, а також утримував на її гроші коханку. Лоліта каже, що шлюб був помилкою, бо вона думала, що чоловік – її останній шанс. Зараз обидва будують нове особисте життя.

Рита Дакота і Влад Соколовський

Рита Дакота і Влад Соколовський vokrug.tv

Рита Дакота і Влад Соколовський познайомилися на "Фабриці зірок", вони були однією з найяскравіших пар російського шоу-бізнесу. У подружжя народилася дочка Мія, вони вели свій відеоблог, у якому ділилися щасливим сімейним життям.

Однак у серпні 2018 співачка заявила про розлучення з чоловіком-зрадником. Дакота опублікувала в Instagram пост, у якому зізналася, що причиною такого рішення стали численні зради чоловіка. Зараз Рита зустрічається з режисером Федором Бєлогаєм. Примітно, що хлопець Рити Дакоти є давнім другом Соколовського.

Павло Прилучний і Агата Муценіеце

Павло Прилучний і Агата Муценіеце vokrug.tv

Одна з найкрасивіших пар російського кіно Павло Прилучний і Агата Муценієце здавалася ідеальною. Щаслива сім'я, двоє дітей, розкішний будинок, кар'єра. Але актори зізнавалися, що обидва темпераментні, можуть і лаятися, і кричати один на одного. Більш того, ЗМІ писали навіть про те, що Прилучний нібито зраджував дружині і піднімав на неї руку.

Наприкінці лютого 2020 року Павло Прилучний і Агата Муценієце вирішили розлучитися. Прилучний повідомив в Instagram, що вони з Агатою "назавжди залишаться один для одного рідними людьми, проте їхні стосунки тепер можна назвати дружніми". А за словами Агати, подружжя перестало розуміти один одного і не могли знайти спільну мову: "Наш союз прийшов до того, що нам треба розійтися".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше зоряний адвокат Сергій Жорін висловився про те, як Джиган і Оксана Самойлова, що розлучаються, поділять майно.

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