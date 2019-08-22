Зовсім виріс: з'явилося відео з дорослим сином Джолі та Піта

Знаменита голлівудська актриса Анджеліна Джолі проводила свого 18-річного сина Меддокса в університет.
Відповідне відео з дорослим спадкоємцем зірки опубліковано в Instagram-каналі Super (щоб подивитися ролик, проскрольте до кінця сторінки).
Меддокс вступив у південнокорейський університет Енсе в Сеулі на факультет біоінженерії. Хлопець не пішов по стопах батьків і навіть не спробував себе в якості моделі, як це роблять діти знаменитостей.
Джолі проводила Меддокса в університет
instagram / xx_efu
Джолі прийшла з сином в університет і привернула увагу численних фанатів, з якими Меддоксу доведеться вчитися. Анджеліна зізналася, що ледь стримувала сльози, а навчальним закладом і гуртожитком залишилася задоволена.
Джолі в університеті
instagram / xx_efu
Джолі з сином
instagram / xx_efu
Старший син Анджеліни Джолі і Бреда Пітта зовсім виріс: 18-річний Меддокс надійшов в південнокорейський університет Енсе, який знаходиться в Сеулі. Юнак не пішов по стопах батьків і навіть не спробував себе в якості моделі, як зазвичай надходять діти знаменитостей. Меддокс побачив своє покликання в чомусь більш серйозному і вибрав факультет біоінженерії. Вчора Енджі проводила сина на навчання, зізнавшись, що ледь стримує сльози. Актриса залишилася задоволена університетом і гуртожитком, в якому буде жити Меддокс, і погодилася зробити фото з усіма, хто прийшов поспілкуватися зі знаменитою мамою нового студента. #angelinajolie ⠀ ⠀ А ким би стали ви на місці Меддокса?
Джолі з молодшими дітьми
instagram / angelinajolieofficial
Angelina Jolie at Yonsei University with Maddox🦅 #yonsei #angelina #angelinajolie #maddox #maddoxjoliepitt # 연세
Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Джолі вперше за довгий час знялася у відвертому ролику, продемонструвавши струнке тіло.
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