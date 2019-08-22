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Зовсім виріс: з'явилося відео з дорослим сином Джолі та Піта

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Знаменита голлівудська актриса Анджеліна Джолі проводила свого 18-річного сина Меддокса в університет.

Відповідне відео з дорослим спадкоємцем зірки опубліковано в Instagram-каналі Super (щоб подивитися ролик, проскрольте до кінця сторінки).

Меддокс вступив у південнокорейський університет Енсе в Сеулі на факультет біоінженерії. Хлопець не пішов по стопах батьків і навіть не спробував себе в якості моделі, як це роблять діти знаменитостей.

Джолі проводила Меддокса в університет

Джолі проводила Меддокса в університет

instagram / xx_efu

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Джолі прийшла з сином в університет і привернула увагу численних фанатів, з якими Меддоксу доведеться вчитися. Анджеліна зізналася, що ледь стримувала сльози, а навчальним закладом і гуртожитком залишилася задоволена.

Джолі в університеті

Джолі в університеті

instagram / xx_efu

Джолі з сином

Джолі з сином

instagram / xx_efu

Старший син Анджеліни Джолі і Бреда Пітта зовсім виріс: 18-річний Меддокс надійшов в південнокорейський університет Енсе, який знаходиться в Сеулі. Юнак не пішов по стопах батьків і навіть не спробував себе в якості моделі, як зазвичай надходять діти знаменитостей. Меддокс побачив своє покликання в чомусь більш серйозному і вибрав факультет біоінженерії. Вчора Енджі проводила сина на навчання, зізнавшись, що ледь стримує сльози. Актриса залишилася задоволена університетом і гуртожитком, в якому буде жити Меддокс, і погодилася зробити фото з усіма, хто прийшов поспілкуватися зі знаменитою мамою нового студента. #angelinajolie ⠀ ⠀ А ким би стали ви на місці Меддокса?

Публікація від SUPER (@ super.ru)

Джолі з молодшими дітьми

Джолі з молодшими дітьми

instagram / angelinajolieofficial

Angelina Jolie at Yonsei University with Maddox🦅 #yonsei #angelina #angelinajolie #maddox #maddoxjoliepitt # 연세

Публікація від jowonnn🦄☂️ (@xx_efu)

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Джолі вперше за довгий час знялася у відвертому ролику, продемонструвавши струнке тіло.

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Особа
Анджеліна Джолі
Місце
Південна Корея
Теги
шоу-бизнес діти
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