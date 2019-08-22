Зовсім виріс: з'явилося відео з дорослим сином Джолі та Піта

Знаменита голлівудська актриса Анджеліна Джолі проводила свого 18-річного сина Меддокса в університет.

Відповідне відео з дорослим спадкоємцем зірки опубліковано в Instagram-каналі Super (щоб подивитися ролик, проскрольте до кінця сторінки).

Меддокс вступив у південнокорейський університет Енсе в Сеулі на факультет біоінженерії. Хлопець не пішов по стопах батьків і навіть не спробував себе в якості моделі, як це роблять діти знаменитостей.

Джолі проводила Меддокса в університет instagram / xx_efu

Джолі прийшла з сином в університет і привернула увагу численних фанатів, з якими Меддоксу доведеться вчитися. Анджеліна зізналася, що ледь стримувала сльози, а навчальним закладом і гуртожитком залишилася задоволена.

Джолі в університеті instagram / xx_efu

Джолі з сином instagram / xx_efu

Джолі з молодшими дітьми instagram / angelinajolieofficial

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Джолі вперше за довгий час знялася у відвертому ролику, продемонструвавши струнке тіло.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!