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"Зовсім нічого не їм": Волочкова приголомшила своїм зовнішнім виглядом

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Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова різко схудла. Так, вона заявила, що такі зміни у фігурі відбулися через те, що вона нічого не їсть і займається спортом.

Знімок балерина розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

"Зовсім нічого не їм": Волочкова приголомшила своїм зовнішнім виглядом
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"Як я підтримую таку форму? Це не дієти. Я просто багато фізично працюю над своїм тілом. І майже нічого не їм. Салатні листя і варені яйця. І супи овочеві. І, звичайно, любов і позитив допомагають", - написала Волочкова .

Як я підтримую таку форму? Це не дієти. Я просто багато фізично працюю над своїм телом.💪💃 І майже нічого не ем😂🙈 Салатні листя і варені некруто яйця. І супвюи овочеві. І, звичайно, любов і позитив помогают.🙏😊 # анастасіяволочкова # волочкова # балет # росія # я # любов # радість # квіти # щастя # ми # літо # творчість #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best # good #ballet # друзі # будинок # книги # настрій # прем'єра # відпочинок # море # платазауспех # сонце

Публікація від Анастасія Волочкова (@volochkova_art)

Пропонуємо подивитися і на інші відверті фото Анастасії Волочкової, якими вона дивувала шанувальників.

Я знову хочу в тепло і на море ... 🙈😂 Не намагайтеся повторити мій досвід на ходу Катера.😂 Це небезпечно. Можна впасти в море.😂 Чи не дійшовши до цих перил (балетних станков😂) Я завжди так подорожую на будь-яких катерах і яхтах. Я взагалі живу в шпагаті! 😂 Адже це елемент моєї професії. Занесений в Книгу Рекордів Россіі.👍 # шпагатволочковой # анастасіяволочкова # волочкова # балет # росія # я # любов # радість # квіти # щастя # ми # літо # творчість #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good # ballet # друзі # будинок # книги # настрій # відпочинок # море # греція # сонце

Публікація від Анастасія Волочкова (@volochkova_art)

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Анастасія Волочкова показала знівечену відпочинку в Греції ногу.

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Особа
Анастасія Волочкова
Місце
Росія
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