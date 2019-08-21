"Зовсім нічого не їм": Волочкова приголомшила своїм зовнішнім виглядом

Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова різко схудла. Так, вона заявила, що такі зміни у фігурі відбулися через те, що вона нічого не їсть і займається спортом.

Знімок балерина розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

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"Як я підтримую таку форму? Це не дієти. Я просто багато фізично працюю над своїм тілом. І майже нічого не їм. Салатні листя і варені яйця. І супи овочеві. І, звичайно, любов і позитив допомагають", - написала Волочкова .

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Анастасія Волочкова показала знівечену відпочинку в Греції ногу.

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