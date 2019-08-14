"Зовсім не подібний": актор, який зіграв Зеленського в "95 Кварталі", розчарував мережу

13 серпня в Одесі на концерті студії "95 Квартал" вперше пародіювали президента України Володимира Зеленського. Його зіграв гуморист Юрій Великий, відомий як учасник дуету "Брати Шумахери". Виступ артиста сподобався не всім і він нарвався на критику в мережі.

Для того, щоб стати схожим на Зеленського Великому довелося одягти перуку. Фото і відео з концерту опублікували в соціальній мережі Instagram.

"Який кошмар. Просто немає слів", "Абсолютно не схожий на Зеленського. Хоча, в будь-якому випадку не розумію, як можна дивитися це? Невже ви реально не розумієте, що таке хороший гумор?", "Як на мене, тобі доведеться тепер відростити волосся", "Я звичайно все розумію, але зовсім не схожий", - пишуть в мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше студія "Квартал 95" шукала актора, який замінить нинішнього президента України Володимира Зеленського. 8 серпня стало відомо, що Великий може прийти на заміну співзасновнику "Кварталу", на що натякнув Євген Кошовий.

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