Переможниця шоу "Холостяк-10" Даша Ульянова показала нові знімки, які спантеличили її шанувальників.

Так, фанати дівчата помітили, що Даша істотно збільшила губи, що, на думку фоловерів, тільки зіпсувало її зовнішність. OBOZREVATEL вирішив показати, як виглядала Ульянова до пластики.

Даша Ульянова Колаж (Instagram @dasha_ulyanovaa, СТБ)

23-річна Даша Ульянова стала зіркою проекту "Холостяк". Дівчина з неординарною зовнішністю зуміла підкорити серце головного героя шоу Макса Михайлюка. У фіналі проекту 22 травня він вручив дівчині заповітну каблучку, однак після закінчення шоу з'явилися чутки, що пара все ж розлучилася.

Протягом всього проекту "Холостяк-10" глядачі неодноразово в мережі звертали увагу на змінену зовнішність Ульянової. Сама ж дівчина розповідала, що вона "цінує природну красу, проте все життя мріяла про пухкі губи".

Даша Ульянова Instagram @dasha_ulyanovaf

На сторінці Даші в соціальній мережі Instagram розміщені фото, де дівчина зображена ще до збільшення губ. Судячи з дат публікації знімків, до зміни зовнішності вона вдалася на початку 2019 року.

Даша Ульянова до і після збільшення губ Канал 24

Багато з прихильників "холостячки" вказали, що вона явно переборщила з філлерами і тепер виглядає неприродно і "нагадує ляльку".

Даша Ульянова Instagram @dasha_ulyanovaf

Даша Ульянова Instagram @dasha_ulyanovaf

Даша Ульянова зараз Instagram @dasha_ulyanovaf

Відзначимо, Даші Ульяновій 23 роки. Дівчина займається спортом, наразі вона є блогером і тренером по стретчингу. Також Ульянова – майстер спорту з художньої гімнастики.

Так дівчина виглядала до участі в шоу:

Даша Ульянова раніше СТБ

Даша Ульянова до збільшення губ СТБ

Як Даша Ульянова виглядає зараз: фото

Даша Ульянова Instagram @dasha_ulyanovaf

Даша Ульянова Instagram @dasha_ulyanovaf

Даша Ульянова Instagram @dasha_ulyanovaf

Переможниця шоу "Холостяк-10" Даша Ульянова Instagram @dasha_ulyanovaf

Як повідомляв OBOZREVATEL, після закінчення романтичного реаліті "Холостяк-10" з'ясувалося, що головний герой Макс Михайлюк зайнявся сексом з однією з учасниць на проекті, і розповів про це своїй обраниці Даші Ульяновій.

Пізніше було оприлюднене скандальне листування учасниць, яке підтверджувало цей факт.

Раніше OBOZREVATEL також публікував підбірку з відвертих фото переможниці "Холостяка-10" Даші Ульянової, якими вона останнім часом ділилася на своїй сторінці в Instagram.