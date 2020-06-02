Зовнішність переможниці "Холостяк 10" обурила мережу: як виглядала Даша Ульянова до пластики
Переможниця шоу "Холостяк-10" Даша Ульянова показала нові знімки, які спантеличили її шанувальників.
Так, фанати дівчата помітили, що Даша істотно збільшила губи, що, на думку фоловерів, тільки зіпсувало її зовнішність. OBOZREVATEL вирішив показати, як виглядала Ульянова до пластики.
23-річна Даша Ульянова стала зіркою проекту "Холостяк". Дівчина з неординарною зовнішністю зуміла підкорити серце головного героя шоу Макса Михайлюка. У фіналі проекту 22 травня він вручив дівчині заповітну каблучку, однак після закінчення шоу з'явилися чутки, що пара все ж розлучилася.
Протягом всього проекту "Холостяк-10" глядачі неодноразово в мережі звертали увагу на змінену зовнішність Ульянової. Сама ж дівчина розповідала, що вона "цінує природну красу, проте все життя мріяла про пухкі губи".
На сторінці Даші в соціальній мережі Instagram розміщені фото, де дівчина зображена ще до збільшення губ. Судячи з дат публікації знімків, до зміни зовнішності вона вдалася на початку 2019 року.
Багато з прихильників "холостячки" вказали, що вона явно переборщила з філлерами і тепер виглядає неприродно і "нагадує ляльку".
Відзначимо, Даші Ульяновій 23 роки. Дівчина займається спортом, наразі вона є блогером і тренером по стретчингу. Також Ульянова – майстер спорту з художньої гімнастики.
Так дівчина виглядала до участі в шоу:
Як Даша Ульянова виглядає зараз: фото
Як повідомляв OBOZREVATEL, після закінчення романтичного реаліті "Холостяк-10" з'ясувалося, що головний герой Макс Михайлюк зайнявся сексом з однією з учасниць на проекті, і розповів про це своїй обраниці Даші Ульяновій.
Пізніше було оприлюднене скандальне листування учасниць, яке підтверджувало цей факт.
Раніше OBOZREVATEL також публікував підбірку з відвертих фото переможниці "Холостяка-10" Даші Ульянової, якими вона останнім часом ділилася на своїй сторінці в Instagram.