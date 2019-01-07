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Золотий глобус: як випадкова красуня стала зіркою вечора

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Головною героїнею премії "Золотий глобус" в 2019 році стала дівчина в синьому платті, яка рекламує воду.

Саме вона випадково потрапила на фото знаменитостей, які позували на червоній доріжці і викликала ажіотаж в мережі. Їй вже навіть створили окрему сторінку в соцмережі Twitter.

Тримаючи в руках тацю з водою, вона мило усміхалася на задньому плані фотографій зірок, дивлячись в камеру.

Новини
Золотий глобус 2019: найсміливіші образи на церемонії

Дівчина з водою

Дівчина з водою

twitter.com/watergirlGG

У соцмережах також з'явилися кумедні меми з "дівчиною з водою", як її назвали західні видання.

Золотий глобус: як випадкова красуня стала зіркою вечора

twitter.com/watergirlGG

Золотий глобус: як випадкова красуня стала зіркою вечора

twitter.com/watergirlGG

Золотий глобус: як випадкова красуня стала зіркою вечора

twitter.com/watergirlGG

ЗМІ вже розкрили особистість нової зірки - нею виявилася модель Келлет Катберт.

Сама Келлет пізніше поділилася знімком з церемонії, написавши: "Не найгірший варіант, як провести неділю".

Золотий глобус: як випадкова красуня стала зіркою вечора

Як повідомляв OBOZREVATEL, 76-та церемонія вручення кінонагород "Золотий глобус" відбулася в лос-анджелеському готелі Beverly Hilton. Повний список переможців 2019 року доступі тут.

Місце
США
Тег
Золотий глобус
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