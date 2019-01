Золотий глобус: як випадкова красуня стала зіркою вечора

Головною героїнею премії "Золотий глобус" в 2019 році стала дівчина в синьому платті, яка рекламує воду.

Саме вона випадково потрапила на фото знаменитостей, які позували на червоній доріжці і викликала ажіотаж в мережі. Їй вже навіть створили окрему сторінку в соцмережі Twitter.

Hey @TheCW, I am now ready for that lead role on an #Arrowverse series. #GoldenGlobes pic.twitter.com/c8ySCfXlP6