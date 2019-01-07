Золотий глобус: як випадкова красуня стала зіркою вечора

Головною героїнею премії "Золотий глобус" в 2019 році стала дівчина в синьому платті, яка рекламує воду.

Саме вона випадково потрапила на фото знаменитостей, які позували на червоній доріжці і викликала ажіотаж в мережі. Їй вже навіть створили окрему сторінку в соцмережі Twitter.

Hey @TheCW, I am now ready for that lead role on an #Arrowverse series. #GoldenGlobes pic.twitter.com/c8ySCfXlP6 - FIJI Water Girl 💧 (@watergirlGG) 7. Januar 2019

Тримаючи в руках тацю з водою, вона мило усміхалася на задньому плані фотографій зірок, дивлячись в камеру.

Дівчина з водою twitter.com/watergirlGG

У соцмережах також з'явилися кумедні меми з "дівчиною з водою", як її назвали західні видання.

twitter.com/watergirlGG

twitter.com/watergirlGG

twitter.com/watergirlGG

ЗМІ вже розкрили особистість нової зірки - нею виявилася модель Келлет Катберт.

Сама Келлет пізніше поділилася знімком з церемонії, написавши: "Не найгірший варіант, як провести неділю".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 76-та церемонія вручення кінонагород "Золотий глобус" відбулася в лос-анджелеському готелі Beverly Hilton. Повний список переможців 2019 року доступі тут.