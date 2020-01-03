Золотий глобус 2020: хто номінований, коли і де дивитися

У неділю, 5 січня, в США відбудеться церемонія вручення нагород премії "Золотий глобус" за заслуги в галузі кінематографу і телебачення за минулий рік.

Так, церемонія буде транслюватися в прямому ефірі на каналі NBC. Її ведучим в п'ятий раз виступить британський комік Рікі Джервейс. А також: Анна де Армас, Пірс Броснан, Марго Роббі, Харві Кейтель, Тім Аллен, Тіффані Хеддіш, Вілл Феррелл, Шарліз Терон, Гленн Клоуз, Тед Денсон, Кейт Маккіннон. Крім того, Рамі Малек, Керрі Вашингтон, Скарлетт Йоханссон, Кріс Еванс, Деніел Крейґ, Емі Полер, Енсел Елгорт, Октавія Спенсер, Сальма Хайек, Нік Джонас, Дакота Феннінг, Антоніо Бандерас і Лорен Грем.

Фото: indiewire.com

Зазначимо, що у HFPA (Голлівудська асоціація іноземної преси) вже оголосили переможців двох спеціальних нагород церемонії. Триразова номінантка на "Золотий Глобус" Еллен Дедженерес отримає премію Керол Бернетт за видатний внесок у телебачення. Також восьмикратний володар "Золотого Глобуса" і 15-кратний номінант на премію Том Генкс стане володарем престижної нагороди Сесиля Блаунта Деміля у 2020 році.

Еллен Дедженерес і Том Генкс

Також OBOZREVATEL публікує повний список номінантів:

Найкращий фільм — драма

"Джокер" Фото: youtube.com

"Ірландець"

"Шлюбна історія"

"1917"

"Джокер"

"Маленькі жінки"

Найкращий фільм — комедія або мюзикл

"Одного разу в Голлівуді" Фото: the-flow.ru

"Мене звуть Долемайт "

"Кролик Джоджо"

"Дістати ножі"

"Одного разу в Голлівуді"

"Рокетмен"

Найкраща режисура

"1917" Фото: youtube.com

Пон Чжун Хо — "Паразити"

Сем Мендес — "1917"

Тодд Філліпс — "Джокер"

Мартін Скорсезе — "Ірландець"

Квентін Тарантіно — "Одного разу в Голлівуді"

Найкращий сценарій

"Два Папи" Фото: esquire.ru

Ноа Баумбах ("Шлюбна історія")

Пон Джун Хо і Хан Джі Вон ("Паразити")

Ентоні Маккартен ("Два Папи")

Квентін Тарантіно ("Одного разу в Голлівуді")

Стівен Заіллян ("Ірландець")

Найраща чоловіча роль — драма

Антоніо Бандерас у фільмі "Біль і слава" Фото: rtvi.com

Крістіан Бейл ("Ford проти Ferrari")

Антоніо Бандерас ("Біль і слава")

Адам Драйвер ( "Шлюбна історія")

Хоакін Фенікс ("Джокер")

Джонатан Прайс ("Два Папи")

Краща жіноча роль — драма

Скарлетт Йоханссон у фільмі "Шлюбна історія" Скріншот з відео

Синтія Еріво ("Гаррієт")

Скарлетт Йоханссон ("Шлюбна історія")

Сірша Ронан ("Маленькі жінки")

Шарліз Терон ("Секс-бомба")

Рене Зеллвегер ("Джуді")

Найкраща чоловіча роль другого плану

Том Хенкс у фільмі "Прекрасний день по сусідству" Фото: kinofilms.ua

Том Хенкс ("Прекрасний день по сусідству")

Ентоні Хопкінс ("Два Папи")

Аль Пачіно ("Ірландець")

Джо Пеші ("Ірландець")

Бред Пітт ("Одного разу в Голлівуді")

Найкраща жіноча роль другого плану

Денніфер Лопес у фільмі "Стриптизерши" Фото: harpersbazaar.com.ua

Кеті Бейтс ("Річард Джуелл")

Аннетт Бенінг (The Report)

Лора Дерн ("Шлюбна історія")

Денніфер Лопес ("Стриптизерши")

Марго Роббі ("Секс-бомба")

Найкраща чоловіча роль — комедія або мюзикл

Терон Еджертон у фільмі "Рокетмен" Фото: spletnik.ru

Деніел Крейг ("Дістати ножі")

Роман Гріффін Девіс ("Кролик Джоджо")

Леонардо Ді Капріо ("Одного разу в Голлівуді")

Терон Егертон ("Рокетмен")

Едді Мерфі ("Мене звуть Долеймайт")

Найкраща жіноча роль — комедія або мюзикл

Ана де Армас у фільмі "Дістати ножі" Фото: livejournal.com

Аквафін ("Прощання")

Ана де Армас ("Дістати ножі")

Кейт Бланшетт ("Куди ти пропала, Бернадетт?")

Біан Фельдштейн ("Освіта")

Емма Томпсон ("Пізня ніч")

Найкращий серіал — комедія або мюзикл

Серіал "Політик" Фото: broshunters.com

"Баррі"

"Флібег"

"Метод Комінскі"

"Дивовижна місіс Мейзел"

"Політик"

Найкращий телевізійний серіал — драма

Серіал "Велика маленька брехня" Фото: bhub.com.ua

"Велика маленька брехня"

"Корона"

"Вбиваючи Єву"

"Ранкове шоу"

"Спадкоємці"

Найкраща пісня

Beautiful Ghosts ("Кішки")

(I'M Gonna) Love Me Again ("Рокетмен")

Into the Unknown ("Холодне серце 2")

Spirit ("Король Лев")

Stand Up ("Гаррієт")

Читайте на OBOZREVATEL про те, як пройшла церемонія вручення Золотого глобуса в 2018 році.

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