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"Зняти забула?" Водонаєва у волохатих капцях спантеличила мережу

1.9т Читати матеріал російською

Колишня учасниця реаліті-шоу "Дом-2" Олена Водонаєва спантеличила шанувальників яскравим луком.

Вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram фото, на якому позує у волохатих капцях, яскравій спідниці та кофтині з малюнком канабісу.

Олена Водонаєва

Олена Водонаєва

instagram / alenavodonaeva

"Музей Гетті. Розповідати лінь. Я максимально не інформативна в Інстаграм. Фоток мало, відео теж. Я на беззвучному режимі. Фото з видом на LA (Лос-Анджелес. - Ред.). На ногах – подарунок Богдана (син . – Ред.) мені на день народження. Це Ugg", – підписала вона.

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У коментарях прихильники помітили, що Водонаєва набрала вагу, через що припустили, що вона вагітна. А "волохаті" капці й зовсім викликали багато запитань.

Олена Водонаєва в волохатих капцях

Олена Водонаєва в волохатих капцях

instagram / alenavodonaeva

"Мені здається, Олена вагітна, ноги та живіт округлилися, може тому й в капцях", "А капці не домашні?", "Знову стара вішалка пропагує наркоту. Лист канабісу на грудях. Зкурилася, очевидці кажуть, там зовсім. Червоні-то пакетики з травою в сторіс всі бачили вже", "Знайшла родзинку – капці", "Ноги не потіють?", "Видно, що вже наїлася", "Вийшла з дому і забула капці зняти", – накинулися в коментарях на Водонаєву.

Капці Водонаєвої

Капці Водонаєвої

Сторіс / alenavodonaeva

"Зняти забула?" Водонаєва у волохатих капцях спантеличила мережу
"Зняти забула?" Водонаєва у волохатих капцях спантеличила мережу
"Зняти забула?" Водонаєва у волохатих капцях спантеличила мережу
"Зняти забула?" Водонаєва у волохатих капцях спантеличила мережу
"Зняти забула?" Водонаєва у волохатих капцях спантеличила мережу
"Зняти забула?" Водонаєва у волохатих капцях спантеличила мережу
"Зняти забула?" Водонаєва у волохатих капцях спантеличила мережу

Як і любові ❤️

Публікація від Alena Vodonaeva (@alenavodonaeva)

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Водонаєва приголомшила користувачів досить сміливим фото, на якому позувала практично голою.

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Особа
Олена Водонаєва
Теги
шоу-бизнес Краса Мода
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