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Знялася в кіно? Маркл з'явилася в трейлері популярного серіалу

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У трейлері нового сезону популярного серіалу "Форс-мажори" з'явилася дружина британського принца Гаррі актриса Меган Маркл.

Зазначимо, що Маркл завершила зйомки, відігравши в сьомому сезоні серіалу. Потім вона вийшла заміж і переїхала до Великобританії.

Знялася в кіно? Маркл з'явилася в трейлері популярного серіалу
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Судячи з кадрів нового трейлера, Маркл знову з'явиться в "Форс-мажори". Втім, то будуть лише старі кадри, які промайнуть в рамках спогадів одного з героїв серіалу. Також в деяких епізодах буде задіяний голос герцогині Сассекської.

Знялася в кіно? Маркл з'явилася в трейлері популярного серіалу
Знялася в кіно? Маркл з'явилася в трейлері популярного серіалу

Раніше в мережі з'явилася інформація про те, що Маркл хотіли запропонувати гроші за повернення в серіал, рейтинги якого без неї впали.

"Я чув, що сума варіюється від двох до шести мільйонів доларів, і це по-справжньому багато - угода може стати одним з найбільших маркетингових ходів в історії телебачення", - говорив інсайдер.

Знялася в кіно? Маркл з'явилася в трейлері популярного серіалу

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
принц Гаррі Меган Маркл
Місце
Великобританія
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