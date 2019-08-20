Знялася в кіно? Маркл з'явилася в трейлері популярного серіалу

У трейлері нового сезону популярного серіалу "Форс-мажори" з'явилася дружина британського принца Гаррі актриса Меган Маркл.
Зазначимо, що Маркл завершила зйомки, відігравши в сьомому сезоні серіалу. Потім вона вийшла заміж і переїхала до Великобританії.
Судячи з кадрів нового трейлера, Маркл знову з'явиться в "Форс-мажори". Втім, то будуть лише старі кадри, які промайнуть в рамках спогадів одного з героїв серіалу. Також в деяких епізодах буде задіяний голос герцогині Сассекської.
Раніше в мережі з'явилася інформація про те, що Маркл хотіли запропонувати гроші за повернення в серіал, рейтинги якого без неї впали.
"Я чув, що сума варіюється від двох до шести мільйонів доларів, і це по-справжньому багато - угода може стати одним з найбільших маркетингових ходів в історії телебачення", - говорив інсайдер.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
6 травня 2019 року у принца Гаррі і Меган Маркл народився син. Принц одразу прокоментував подію.
Дитина стала сьомою в черзі на британський престол і отримала титул лорда Сассекського.
Старший брат Гаррі, принц Вільям і його дружина Кейт Міддлтон привітали новоспечених батьків Гаррі і Меган і дотепно "підкололи" їх.
Через два місяці після пологів, 6 липня Меган і Гаррі хрестили сина. Церемонія проходила в закритому порядку.
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