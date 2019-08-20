Знялася в кіно? Маркл з'явилася в трейлері популярного серіалу

У трейлері нового сезону популярного серіалу "Форс-мажори" з'явилася дружина британського принца Гаррі актриса Меган Маркл.

Зазначимо, що Маркл завершила зйомки, відігравши в сьомому сезоні серіалу. Потім вона вийшла заміж і переїхала до Великобританії.

Судячи з кадрів нового трейлера, Маркл знову з'явиться в "Форс-мажори". Втім, то будуть лише старі кадри, які промайнуть в рамках спогадів одного з героїв серіалу. Також в деяких епізодах буде задіяний голос герцогині Сассекської.

Раніше в мережі з'явилася інформація про те, що Маркл хотіли запропонувати гроші за повернення в серіал, рейтинги якого без неї впали.

"Я чув, що сума варіюється від двох до шести мільйонів доларів, і це по-справжньому багато - угода може стати одним з найбільших маркетингових ходів в історії телебачення", - говорив інсайдер.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал