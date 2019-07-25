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"Знущаються, виродки!" Російська співачка поскаржилася на росіян в Іспанії

16.1т Читати матеріал російською

54-річна російська співачка Наталія Ветлицька, яка вже 15 років живе в Іспанії, розповіла про те, як над її 14-річною дочкою знущаються в школі.

Артистка не розуміє, що стало причиною такого ставлення. Про це повідомляє "Сosmopolitan".

Наталя Ветлицька

Наталя Ветлицька

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"Чому в дітях стільки злості і жорстокості? Де вони встигають їй навчитися? Довели мого беззахисного Світлячка до такого стресового стану, що вона в школу йти не хоче. Закінчити б уже швидше цю грьобану школу, і забути як страшний сон", - повідомила Ветлицька.

Ветлицька і її дочка

Ветлицька і її дочка

Personastars

Співачка уточнила, що знущаннями займаються виключно російськомовні діти.

"Російськомовні бидло-діти зі старших класів, які говорять тільки виключно на матірному і знущаються за відоме прізвище. Дочка ж один на один там з цими виродками. І нікому заступитися. Звірята натуральні", - заявила артистка.

Як раніше писав OBOZREVATEL, в Лондоні раптово померла скрипалька російського походження Катерина Цуканова – дочка мільйонера з РФ, мецената і колекціонера Ігоря Цуканова. Дівчині було 17 років.

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Особа
Наталія Ветлицька
Місце
Іспанія
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Junio Van
Junio Van
Мля, чего вливают в уши ослиные кастрюлеголовым ))
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Holub Bohdan
Holub Bohdan
Хотіла зрубати бабла у мордорі, а тринькати у Іспанії, але рузкемір так просто своїх не відпускає )
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hunt andres
hunt andres
Holub Bohdan, але, вас не слышно, але...Плять, сил нет....уйопки вышиваночные.
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