"Знущаються, виродки!" Російська співачка поскаржилася на росіян в Іспанії

54-річна російська співачка Наталія Ветлицька, яка вже 15 років живе в Іспанії, розповіла про те, як над її 14-річною дочкою знущаються в школі.

Артистка не розуміє, що стало причиною такого ставлення. Про це повідомляє "Сosmopolitan".

Наталя Ветлицька Домашнє вогнище

"Чому в дітях стільки злості і жорстокості? Де вони встигають їй навчитися? Довели мого беззахисного Світлячка до такого стресового стану, що вона в школу йти не хоче. Закінчити б уже швидше цю грьобану школу, і забути як страшний сон", - повідомила Ветлицька.

Ветлицька і її дочка Personastars

Співачка уточнила, що знущаннями займаються виключно російськомовні діти.

"Російськомовні бидло-діти зі старших класів, які говорять тільки виключно на матірному і знущаються за відоме прізвище. Дочка ж один на один там з цими виродками. І нікому заступитися. Звірята натуральні", - заявила артистка.

Як раніше писав OBOZREVATEL, в Лондоні раптово померла скрипалька російського походження Катерина Цуканова – дочка мільйонера з РФ, мецената і колекціонера Ігоря Цуканова. Дівчині було 17 років.

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