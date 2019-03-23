"Знову знайдеться жертва": блогер з РФ висловилася про розлучення Башарова

Популярна російська блогер Олена Міро прокоментувала розлучення актора Марата Башарова. Так, вона заявила, що якщо актор бив своїх дружин, то в майбутньому він не зміниться і його наступна обраниця також буде страждати від насильства.

Про це вона написала в авторському блозі на LiveJournal.

Губернія Daily

"Що найстрашніше в цій ситуації, що знову знайдеться жертва. Для неї, молодої і красивої, Марат буде шматком щастя. Вона, знаючи про його минуле, збреше собі, що її бити не будуть. Перший раз, коли отримає, подумає, що це - відлуння минулого. Приготує йому борщ, зробить мінет, пожаліє і погладить голівку. А потім він знову прийде і влупить у живіт, і добре, якщо не покалічить. Адже всі розуміють, що якщо чоловік б'є всіх своїх дружин, то і далі він не зупиниться", - написала Міро.

Як раніше писав OBOZREVATEL, російський актор Марат Башаров, зірка картини "Тайговий роман", розлучився з дружиною Єлизаветою Шевирковою, яку жорстко побив у грудні 2018 року.

Про намір Шевиркової розлучитися з чоловіком стало відомо ще в лютому. Тоді дружина актора розповіла в своєму Instagram подробиці їхнього спільного життя, зазначивши, що не бачить сенсу що-небудь приховувати.

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