Знову заборонять в Україні? Скандальна зірка "Сватів" поїхала в Крим

Російський актор зі "Сватів", якому Окружний адміністративний суд Києва скасував заборону на в'їзд в Україну, виступив із гастролями в анексованому Криму.

Як повідомляє Крим.Реалії, в керченському палаці культури "Корабел" 8 квітня показали запланований раніше спектакль "Пастка для чоловіка" за участю Добронравова.

KP.UA

Через два дні, 10 квітня, Добронравов грав у цьому спектаклі в "Музичному театрі Криму" в Севастополі. Цю інформацію підтвердили в севастопольському театрі.

Агент актора Ірина Сойкіна заявила, що не знає, чи виступив Федір Добронравов у Криму, і порадила уточнити інформацію у кримських театрів.

Як писав раніше OBOZREVATEL:

У листопаді 2017 року мінкульт України вніс фільми та серіали за участю Федора Добронравова до "чорного списку", СБУ заборонила актору в'їзд в Україну терміном на три роки.

Зйомки нового сезону "Сватів" студія "Квартал 95" планувала ще у 2014 році. Однак вони були відкладені через події в Україні, а також подальше інтерв'ю Добронравова, в якому він висловив підтримку анексії Криму Росією.

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