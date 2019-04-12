МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
набору чаїв Взяти участь
Приз
Реєстрація
СпортLady

/люди

Знову заборонять в Україні? Скандальна зірка "Сватів" поїхала в Крим

1.2тЧитати матеріал російською

Російський актор зі "Сватів", якому Окружний адміністративний суд Києва скасував заборону на в'їзд в Україну, виступив із гастролями в анексованому Криму.

Як повідомляє Крим.Реалії, в керченському палаці культури "Корабел" 8 квітня показали запланований раніше спектакль "Пастка для чоловіка" за участю Добронравова.

Знову заборонять в Україні? Скандальна зірка "Сватів" поїхала в Крим

KP.UA

Новини
Стартував 2-й відбірковий тур-прослуховування виконання наживо фестивалю "Чорноморські Ігри"

Через два дні, 10 квітня, Добронравов грав у цьому спектаклі в "Музичному театрі Криму" в Севастополі. Цю інформацію підтвердили в севастопольському театрі.

Агент актора Ірина Сойкіна заявила, що не знає, чи виступив Федір Добронравов у Криму, і порадила уточнити інформацію у кримських театрів.

Знову заборонять в Україні? Скандальна зірка "Сватів" поїхала в Крим

Як писав раніше OBOZREVATEL:

  • У листопаді 2017 року мінкульт України вніс фільми та серіали за участю Федора Добронравова до "чорного списку", СБУ заборонила актору в'їзд в Україну терміном на три роки.

  • Зйомки нового сезону "Сватів" студія "Квартал 95" планувала ще у 2014 році. Однак вони були відкладені через події в Україні, а також подальше інтерв'ю Добронравова, в якому він висловив підтримку анексії Криму Росією.

Як живеться Лободі та Лорак в Росії - читай у нас в Instagram!

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
7
2
Смішно
4
Цікаво
6
Сумно
2
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки