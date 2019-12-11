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12 грудня • оновлено в 02:04
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"Знову в трусах": Каменських розбурхала мережу відвертим фото

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Українська співачка Настя Каменських (NK) розбурхала мережу новим знімком, на якому вона позувала у білизні.

Знімок Каменських розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

"Знову в трусах": Каменських розбурхала мережу відвертим фото
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Morning, guyzzzzzzz

Публікація від NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

"Давно не було, знову в трусах", "Шикарно виглядаєш", "Сексі", "Схудла, молодець", "Дуже красива, душевна", - пишуть в мережі.

"Знову в трусах": Каменських розбурхала мережу відвертим фото
"Знову в трусах": Каменських розбурхала мережу відвертим фото
"Знову в трусах": Каменських розбурхала мережу відвертим фото

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Каменських підкорила шанувальників розкішним вбранням в ефірі шоу "Х-Фактор". Співачка прийшла на проект в блискучому костюмі і короткому топі.

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Автор
Марія Дідик
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