"Знову в трусах": Каменських розбурхала мережу відвертим фото

Українська співачка Настя Каменських (NK) розбурхала мережу новим знімком, на якому вона позувала у білизні.

Знімок Каменських розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

"Давно не було, знову в трусах", "Шикарно виглядаєш", "Сексі", "Схудла, молодець", "Дуже красива, душевна", - пишуть в мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Каменських підкорила шанувальників розкішним вбранням в ефірі шоу "Х-Фактор". Співачка прийшла на проект в блискучому костюмі і короткому топі.

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