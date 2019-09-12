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13 вересня • оновлено в 03:49
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"Знову розпуста!" Зірка "Школи" показала голі груди і нарвалася на критику в мережі

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Зірка популярного українського серіалу "Школа", актриса Ліза Василенко поділилася з шанувальниками відвертим знімком. Його відразу ж розкритикували в мережі.

Так, фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому зірка позувала тільки в трусах і піджаку, який злегка прикривав її голі груди.

"Ох, привіт", — лаконічно написала Василенко.

"Знову розпуста!" Зірка "Школи" показала голі груди і нарвалася на критику в мережі

Ліза Василенко

Фото з Instagram

"Знову розпуста!" Зірка "Школи" показала голі груди і нарвалася на критику в мережі

Ліза Василенко засвітила голі груди

Фото з Instagram

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Зазначимо, що шанувальники бурхливо відреагували на нову публікацію зірки. Вони засипали її негативними коментарями.

"Знову розпуста!" Зірка "Школи" показала голі груди і нарвалася на критику в мережі
"Знову розпуста!" Зірка "Школи" показала голі груди і нарвалася на критику в мережі
"Знову розпуста!" Зірка "Школи" показала голі груди і нарвалася на критику в мережі
"Знову розпуста!" Зірка "Школи" показала голі груди і нарвалася на критику в мережі
"Знову розпуста!" Зірка "Школи" показала голі груди і нарвалася на критику в мережі

Пропонуємо подивитися і на інші відверті фото Лізи Василенко, якими вона радувала шанувальників в мережі останнім часом.

"Знову розпуста!" Зірка "Школи" показала голі груди і нарвалася на критику в мережі

Спокуслива Ліза Василенко

Фото з Instagram

"Знову розпуста!" Зірка "Школи" показала голі груди і нарвалася на критику в мережі

Ліза Василенко засвітила голі груди

Фото з Instagram

"Знову розпуста!" Зірка "Школи" показала голі груди і нарвалася на критику в мережі

Ліза Василенко сексуально позує на камеру

Фото з Instagram

"Знову розпуста!" Зірка "Школи" показала голі груди і нарвалася на критику в мережі

Спокуслива Ліза Василенко

Фото з Instagram

"Знову розпуста!" Зірка "Школи" показала голі груди і нарвалася на критику в мережі

Ліза Василенко в сексуальній білизні

Фото з Instagram

"Знову розпуста!" Зірка "Школи" показала голі груди і нарвалася на критику в мережі

Ліза Василенко у відвертому купальнику

Фото з Instagram

"Знову розпуста!" Зірка "Школи" показала голі груди і нарвалася на критику в мережі

Ліза Василенко продемонструвала "п'яту точку"

Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Ліза Василенко опублікувала відео з перевдяганням, на якому засвітила оголені груди і тату в зоні бікіні.

Найкращі фото зірок, моделей та акторок - у нас в Instagram.

Місце
Україна
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Красноармеец Киевский
Красноармеец Киевский
очередная ш л ю х а ..
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