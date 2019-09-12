"Знову розпуста!" Зірка "Школи" показала голі груди і нарвалася на критику в мережі

Зірка популярного українського серіалу "Школа", актриса Ліза Василенко поділилася з шанувальниками відвертим знімком. Його відразу ж розкритикували в мережі.
Так, фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому зірка позувала тільки в трусах і піджаку, який злегка прикривав її голі груди.
"Ох, привіт", — лаконічно написала Василенко.
Ліза Василенко
Фото з Instagram
Ліза Василенко засвітила голі груди
Фото з Instagram
Зазначимо, що шанувальники бурхливо відреагували на нову публікацію зірки. Вони засипали її негативними коментарями.
Пропонуємо подивитися і на інші відверті фото Лізи Василенко, якими вона радувала шанувальників в мережі останнім часом.
Спокуслива Ліза Василенко
Фото з Instagram
Ліза Василенко засвітила голі груди
Фото з Instagram
Ліза Василенко сексуально позує на камеру
Фото з Instagram
Спокуслива Ліза Василенко
Фото з Instagram
Ліза Василенко в сексуальній білизні
Фото з Instagram
Ліза Василенко у відвертому купальнику
Фото з Instagram
Ліза Василенко продемонструвала "п'яту точку"
Фото з Instagram
Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Ліза Василенко опублікувала відео з перевдяганням, на якому засвітила оголені груди і тату в зоні бікіні.
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