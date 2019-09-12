"Знову розпуста!" Зірка "Школи" показала голі груди і нарвалася на критику в мережі

Зірка популярного українського серіалу "Школа", актриса Ліза Василенко поділилася з шанувальниками відвертим знімком. Його відразу ж розкритикували в мережі.

Так, фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому зірка позувала тільки в трусах і піджаку, який злегка прикривав її голі груди.

"Ох, привіт", — лаконічно написала Василенко.

Ліза Василенко Фото з Instagram

Ліза Василенко засвітила голі груди Фото з Instagram

Зазначимо, що шанувальники бурхливо відреагували на нову публікацію зірки. Вони засипали її негативними коментарями.

Пропонуємо подивитися і на інші відверті фото Лізи Василенко, якими вона радувала шанувальників в мережі останнім часом.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Ліза Василенко опублікувала відео з перевдяганням, на якому засвітила оголені груди і тату в зоні бікіні.

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