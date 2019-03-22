"Знову разом?" Собчак гульнула в компанії Віторгана

Російська журналістка Ксенія Собчак, яка нещодавно оголосила про розставання з актором Максимом Віторганом, провела вечір в компанії колишнього чоловіка. Так, вона відвідала прем'єру вистави, в якій він грав.
Після заходу, пара, в компанії друзів, вирушила в ресторан, в якому Собчак змусила Віторгана випити коктейль. Відео вона розмістила на своїй сторінці в Instagram.
LigaNews.net
"Віторгоан в шоці від вас! Якась агонія вже", "Як це все брудно і гидко", "А коли вони оголосили про розлучення? Або це вигадки жовтої преси?","Максим явно сумний і нещасний", - коментують фото і відео фоловери Собчак.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Собчак і Віторган одружилися в лютому 2013 року. В 2016-му у них народився син.
У кінці 2018 року стало відомо, що стосунки пари на межі розриву, оскільки Собчак закрутила роман із Богомоловим.
21 січня Віторган побив Богомолова через підозри в романі з його дружиною. Пізніше з'явилися подробиці.
6 березня Ксенію помітили разом із Богомоловим в аеропорту і вже в той же вечір вони мило поцілувалися в щоку на офіційному заході.
Увечері 7 березня Собчак і Віторган написали однакові тексти про те, що давно вже не живуть разом.
Пізніше в інтерв'ю Ксенія зізналася, що в розриві з чоловіком замішана відсутність турботи і уваги.
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