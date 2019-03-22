"Знову разом?" Собчак гульнула в компанії Віторгана

Російська журналістка Ксенія Собчак, яка нещодавно оголосила про розставання з актором Максимом Віторганом, провела вечір в компанії колишнього чоловіка. Так, вона відвідала прем'єру вистави, в якій він грав.

Після заходу, пара, в компанії друзів, вирушила в ресторан, в якому Собчак змусила Віторгана випити коктейль. Відео вона розмістила на своїй сторінці в Instagram.

LigaNews.net

"Віторгоан в шоці від вас! Якась агонія вже", "Як це все брудно і гидко", "А коли вони оголосили про розлучення? Або це вигадки жовтої преси?","Максим явно сумний і нещасний", - коментують фото і відео фоловери Собчак.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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