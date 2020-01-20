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20 січня • оновлено в 14:16
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Знову разом? Пітт схопив Еністон за руку на престижній премії

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Голлівудські актори Бред Пітт і Дженніфер Еністон, які розлучилися в 2005 році, знову підігріли чутки про своє возз'єднання.

Так, під час вручення премії Гільдії акторів США, яка відбулася 19 січня в Лос-Анджелесі, був помічений флірт поміж зірками.

Бред Пітт і Дженніфер Еністон

Бред Пітт і Дженніфер Еністон

Getty

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Зокрема, увагу прихильників привернули знімки, які були зроблені за лаштунками премії. На фото можна побачити, як Пітт і Еністон спочатку обіймаються, а потім Бред бере Дженніфер за руку, демонструючи, що не хоче її відпускати.

Бред Пітт і Дженніфер Еністон

Бред Пітт і Дженніфер Еністон

Getty

Бред Пітт і Дженніфер Еністон

Бред Пітт і Дженніфер Еністон

Getty

Бред Пітт і Дженніфер Еністон

Бред Пітт і Дженніфер Еністон

Getty

Крім того, увагу привернула і реакція Пітта на промову Еністон, яка піднялася на сцену по нагороду "Найкраща жіноча роль" у драматичному серіалі.

Так, у мережі з'явилося відео, на якому Бред спостерігає за виходом колишньої дружини і промовляє: "Оу, вау!"

До речі, реакція Еністон на перемогу Пітта також зацікавила фанатів. На відео, яке потрапило до мережі, видно, як зворушливо актриса спостерігає за виступом Бреда і усміхається.

Дженіфер Еністон

Дженіфер Еністон

Getty

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Дженніфер Еністон розплакалася під час розважального шоу Еллен Дедженерес через сімейну драму.

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Автор
Анна Міхно
Особи
Дженіфер Еністон Бред Пітт
Місце
США
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