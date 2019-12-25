Головна Новини
25 грудня • оновлено в 09:09
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

Знову пробігла кішка? Трамп залишив дружину без подарунка на Різдво

1.6т
Читати матеріал російською

Президент США Дональд Трамп зізнався, що досі не приготував подарунок для своєї дружини Меланії Трамп на Різдво.

Як передає The Hill, про це Дональд розповів під час відеоконференції з американськими військовими.

Дональд і Меланія Трамп

Дональд і Меланія Трамп

Getty

Новини
Меланію Трамп принизили під час виступу: за що ненавидять першу леді

Так, у розмові Трамп сказав, що для Меланії у нього є гарна листівка.

"Я все ще працюю над різдвяним подарунком. Ще є трохи часу. У мене для неї є гарна листівка ... багато любові. Ми любимо нашу сім'ю, і ми любимо один одного. У нас чудові стосунки, сподіваюся, як і у вас зі своїми дружинами ", — заявив президент.

Дональд і Меланія Трамп

Дональд і Меланія Трамп

Getty

Відзначимо, 25 грудня католицька церква відзначає Різдво Христове.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про традиції, історію і про те, що не можна робити в католицьке Різдво.

Як справи у Насті з Потапом - читайте у нас в Instagram!

Читайте всі новини по темі "Різдво" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Анна Міхно
Тема
Різдво
Особи
Дональд Трамп Меланія Трамп (Melania Trump)
Місце
США
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
6
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги