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"Знову гола!" Глюкоза вийшла на сцену в трусах і нарвалася на гнів

5.8т Читати матеріал російською

Російська співачка Наталія Чистякова-Іонова (Глюкоза) розлютила шанувальників виходом на сцену у білизні на "Новій хвилі".

Вона опублікувала відповідні знімки на своїй сторінці в Instagram, викликавши гнів і лють користувачів.

"Мій номер Феншуй на Новій хвилі. Спеціально для моїх милих хейтерів, я вас обожнюю, мої пупсики", – написала вона.

Глюкоза вийшла на сцену у білизні

Глюкоза вийшла на сцену у білизні

instagram / glukozamusic

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Зокрема, Глюкоза вийшла на сцену в панчохах з підтяжками, трусах, бюстгалтері, а образ доповнила атласним халатом золотистого кольору.

"Скоро зовсім без одягу будете співати? Образ для чоловіка, якого потрібно раздраконити після 25 років спільного життя", "Огидно. Неприємно на вас дивитися", "Наче з ліжка відразу на сцену", "Не дочекаюся, хто ж перший вийде на сцену голою", "Та що ж таке, знову гола", "Ну чому намагаються оголитися все більше і більше", – відреагували користувачі.

Глюкоза у відвертому вбранні

Глюкоза у відвертому вбранні

instagram / glukozamusic

Глюкоза на "Новій хвилі"

Глюкоза на "Новій хвилі"

instagram / glukozamusic

глюкоза

глюкоза

instagram / glukozamusic

"Знову гола!" Глюкоза вийшла на сцену в трусах і нарвалася на гнів
"Знову гола!" Глюкоза вийшла на сцену в трусах і нарвалася на гнів
"Знову гола!" Глюкоза вийшла на сцену в трусах і нарвалася на гнів
"Знову гола!" Глюкоза вийшла на сцену в трусах і нарвалася на гнів
"Знову гола!" Глюкоза вийшла на сцену в трусах і нарвалася на гнів
"Знову гола!" Глюкоза вийшла на сцену в трусах і нарвалася на гнів

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'явилася інформація про розлучення Наталії Чистякової-Іонової з чоловіком після 13 років шлюбу. Пізніше артистка з'явилася на фестивалі "Жара" в Баку без обручки, там же вона цілувалася з Барських на камеру.

У свою чергу менеджер Глюкози відмовився коментувати чутки, відповівши, що "не буде опускатися до такого рівня". Пізніше вона поспілкувалася з чоловіком з приводу "розлучення" на камеру.

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Особа
глюкоза
Місце
Росія
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Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
То шо ей - без трусов надо было выйти?
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