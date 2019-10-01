Зніміть це! 5 речей, які повинні зникнути з гардероба

Міні-сукні, туфлі на 15-сантиметровій шпильці, сумочка Dior з "Аліекспресса" та вечірній макіяж вдень можуть зробити образ будь-якої дівчини "провінційним", вважає Fashion-експерт Анастасія Сичова.
Дівчина зазначила, що існує безліч речей, які можуть "здешевити" вбрання, пише "Cosmopolitan".
Бренди, бренди і ще раз бренди
Навіть якщо у є можливість придбати головні it-речі з останніх колекцій люксових брендів, не варто поєднувати їх всі в одному луці. Необхідно знати міру.
Підробки
Якщо вам дуже хочеться конкретну річ, то просто знайдіть їй альтернативу в мас-маркеті. Носити підробки не варто.
Сплетник
Недоречні або неактуальні підбори
Моделі, які застаріли і пішли в далеке минуле разом з епохою гламуру і клубів, туфлі на шаленій платформі, підошві-скелі, танкетці і з неактуальним декором повинні зникнути з вашого гардеробу.
cosmo.ru
Біжутерія та прикраси
Віддавайте перевагу лаконічним виробам поза часом. Ніколи не носіть їх разом, якщо ми говоримо про діаманти і камені. Дешева біжутерія теж нікого не прикрашає.
cosmo.ru
Нижня білизна
Дешеве синтетичне мереживо, що визирає з під обтягуючого трикотажного плаття і колготки з лайкрою і люрексом давно повинні відправитися в смітник.
alishops.ru
Як раніше писав OBOZREVATEL, в сезоні осінь-зима 2018/2019 креативний директор Sacai Тітосе Абе прийняла незвичайне рішення і взула моделей в різні черевики.
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