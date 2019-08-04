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"Зніми чоботи, вже літо!" Каменських рознесли за новий образ

1.9т Читати матеріал російською

Українська співачка Настя Каменських (NK) вразила шанувальників новими фото. Так, дівчина позувала в довгій сукні і черевиках.

Користувачі мережі звернули увагу на те, що взуття Каменських не відповідає погоді. Знімки артистка розмістила на своїй сторінці в Instagram.

Настя Каменських

Настя Каменських

instagram.com/kamenskux

Новини
У зірки реаліті-шоу ледь не випали величезні груди з крихітного купальника

# miaitalia❤️🇮🇹

Публікація від NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Багато користувачів мережі розкритикували образ Каменських, а деяким він сподобався.

"Які ж ви гарні", "Дуже красива пара", "Мої улюблені, нехай у вас все буде відмінно", "Влітку ходять у відкритому взутті", "Не жарко в чоботях?", "Зніми чоботи, вже літо", - пишуть в мережі.

"Зніми чоботи, вже літо!" Каменських рознесли за новий образ
"Зніми чоботи, вже літо!" Каменських рознесли за новий образ
"Зніми чоботи, вже літо!" Каменських рознесли за новий образ
"Зніми чоботи, вже літо!" Каменських рознесли за новий образ
"Зніми чоботи, вже літо!" Каменських рознесли за новий образ
"Зніми чоботи, вже літо!" Каменських рознесли за новий образ
"Зніми чоботи, вже літо!" Каменських рознесли за новий образ
"Зніми чоботи, вже літо!" Каменських рознесли за новий образ
"Зніми чоботи, вже літо!" Каменських рознесли за новий образ
"Зніми чоботи, вже літо!" Каменських рознесли за новий образ
"Зніми чоботи, вже літо!" Каменських рознесли за новий образ

Як повідомляв OBOZREVATEL, 23 травня 2019 року Настя Каменських вийшла заміж за свого колегу, репера Потапа (Олексія Потапенка).

Наразі пара разом із друзями відправилася до Італії на продовження свого медового місяця. "Першу частину" сімейного відпочинку закохані провелив Туреччині.

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Особа
Настя Каменських (NK)
Місце
Україна
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