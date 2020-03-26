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26 березня • оновлено в 19:34
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Знімався у Малахова, відвідував вечірки: кого Лещенко міг заразити коронавірусом

1.6т
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Російський співак Лев Лещенко, у якого виявили коронавірус, міг заразити своїх колег по сцені цим захворюванням. Так, до госпіталізації артист відвідував світські заходи, а також знявся в шоу у Андрія Малахова.

Шоу "Привіт, Андрей!" було присвячено співачці Валентині Толкунової і знімалося 19 березня.

Знімався у Малахова, відвідував вечірки: кого Лещенко міг заразити коронавірусом

Разом з Лещенко на шоу Малахова були присутні поетеса Лариса Рибальська, гуморист і актор Геннадій Хазанов, співак Аркадій Укупник, ведуча Ангеліна Вовк і співачка Катерина Шавріна.

Знімався у Малахова, відвідував вечірки: кого Лещенко міг заразити коронавірусом

Лариса Рибальська заявила, що вже здала аналіз на COVID-19 і отримала негативний результат.

Знімався у Малахова, відвідував вечірки: кого Лещенко міг заразити коронавірусом

Скріншот з відео

Музичний критик Сергій Сосєдов заявив, що на зйомках шоу артист відчував себе добре.

"Лев Валер'янович ні разу не кашлянув, не сякався - нічого такого не було. Під час передачі у Малахова, де ми всі знімалися, він багато розповідав про свої поїздки. А потім він пішов дуже швидко, я навіть не встиг з ним поспілкуватися", - розповів Сергій Сосєдов.
Знімався у Малахова, відвідував вечірки: кого Лещенко міг заразити коронавірусом

Скріншот з відео

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Володимир Винокур різко висловився про госпіталізацію радянського артиста Льва Лещенко з підозрою на коронавірус.

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Автор
Марія Дідик
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