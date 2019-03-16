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"Знімав штани": зірка серіалу "Мажори" потрапив у новий скандал

2.4тЧитати матеріал російською

Навколо зірки серіалу "Мажори" Павла Прилучного розгорівся новий скандал – його звинуватили в бешкеті в новосибірському стриптиз-клубі.

Як повідомляє "Комсомольська правда", про це розповів співробітник закладу, який побажав залишитися неназваним.

За його словами, Прилучний влаштував в кінці січня вечірку в стриптиз-клубі, на якій вів себе неадекватно, чіплявся до дівчат і був агресивний. Його дружина Агата Муценіеце не стала коментувати ситуацію через постійні плітки навколо цієї сім'ї.

Павло Прилучний і Агата Муценіеце

Павло Прилучний і Агата Муценіеце

agataagata @ instagram

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"Не міг ходити, знімав штани і говорив, що вже майже не одружений. Довго не міг розплатитися, хоча рахунок був на 30 тисяч рублів. Його кинув водій, він хотів забрати дівчат із собою. Загалом, мерзенний тип дуже", — розповів очевидець.

Прилучний проігнорував питання журналістів з цього приводу. А Муценіеце зізналася, що давно не ставиться до подібних пліток серйозно.

"Я не люблю чутки, навіть не коментуватиму. Про нас останнім часом дуже багато чуток, тому з подібних питань можете мені навіть не дзвонити, нам це нецікаво", — зазначила вона.

Павло Прилучний і Агата Муценіеце

Павло Прилучний і Агата Муценіеце

agataagata @ instagram

Більш того з'ясувалося, що Прилучний і Муценіеце дійсно були в Новосибірську 25 січня. Вони грали у виставі "Аферисти мимоволі".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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