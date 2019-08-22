"Знімай вже все!" Брежнєва викликала суперечки в мережі вульгарним фото

Українська співачка Віра Брежнєва, яка переїхала жити до Росії, опублікувала нове відверте фото, чим викликала суперечки користувачів мережі.
Відповідний знімок зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала в чорних трусах, теплій кофті і масивних черевиках біля басейну.
"Начебто літо, час купальників, але доводиться утеплятися", — написала Брежнєва.
Віра Брежнєва
Фото з Instagram
Віра Брежнєва сексуально позує на камеру
Фото з Instagram
Зазначимо, що деякі шанувальники співачки зробили безліч компліментів її фігурі.
Однак інші розкритикували Брежнєву за дивний і занадто вульгарний образ.
Пропонуємо подивитися і на інші відверті фотографії Віри Брежнєвої, якими вона тішила шанувальників в мережі останнім часом.
Віра Брежнєва засвітила груди
Фото з Instagram
Віра Брежнєва оголилась на камеру
Фото з Instagram
Спокуслива Віра Брежнєва
Фото з Instagram
Віра Брежнєва засвітила груди
Фото з Instagram
Віра Брежнєва сексуально позує на камеру
Фото з Instagram
Віра Брежнєва продемонструвала "п'яту точку"
Фото з Instagram
Спокуслива Віра Брежнєва
Фото з Instagram
Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Віра Брежнєва викликала ажіотаж в мережі своїм висловлюванням про секс.
Крім того, співачку присоромили за зухвалий зовнішній вигляд на фото, де вона позувала на тлі розкішного червоного авто.
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