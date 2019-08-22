"Знімай вже все!" Брежнєва викликала суперечки в мережі вульгарним фото

Українська співачка Віра Брежнєва, яка переїхала жити до Росії, опублікувала нове відверте фото, чим викликала суперечки користувачів мережі.

Відповідний знімок зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала в чорних трусах, теплій кофті і масивних черевиках біля басейну.

"Начебто літо, час купальників, але доводиться утеплятися", — написала Брежнєва.

Віра Брежнєва Фото з Instagram

Віра Брежнєва сексуально позує на камеру Фото з Instagram

Зазначимо, що деякі шанувальники співачки зробили безліч компліментів її фігурі.

Однак інші розкритикували Брежнєву за дивний і занадто вульгарний образ.

Пропонуємо подивитися і на інші відверті фотографії Віри Брежнєвої, якими вона тішила шанувальників в мережі останнім часом.

Віра Брежнєва засвітила груди Фото з Instagram

Віра Брежнєва оголилась на камеру Фото з Instagram

Спокуслива Віра Брежнєва Фото з Instagram

Віра Брежнєва засвітила груди Фото з Instagram

Віра Брежнєва сексуально позує на камеру Фото з Instagram

Віра Брежнєва продемонструвала "п'яту точку" Фото з Instagram

Спокуслива Віра Брежнєва Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Віра Брежнєва викликала ажіотаж в мережі своїм висловлюванням про секс.

Крім того, співачку присоромили за зухвалий зовнішній вигляд на фото, де вона позувала на тлі розкішного червоного авто.

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