Знімає сукню: Каменських схвилювала мережу пікантним знімком

Українська поп-співачка Настя Каменських (NK) розбурхала шанувальників відвертим вбранням.
Відповідний знімок на тлі ліжка зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram, викликавши масу емоцій у своїх фоловерів.
Каменських позувала у відвертій сукні з бретельками, що підкреслювала фігуру зірки. Зухвалий образ доповнював чокер з написом. Зірка кокетливо почала стягувати з себе вбрання, приспустивши бретельку.
😈 ♠ ️ #Peligroso #PeligrosoRemix #Remix #NK #DeLaGhetto #Billboard #Reggaeton #LatinPop #songwriter #Shazam #Spotify #musica #newmusic #YouTube #Miami #USA #PuertoRico #spanish #Colombia #applemusic #Amazon #Tidal #Mexico # Brazil #Venezuela
"Спочатку подумала, що це Кім", "Ти шикарна", "Сексі", "Дивно, що в цей раз, не виставила свою попу", – написали шанувальники.
kamenskux / Instagram
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Каменських презентувала кліп на нову версію іспаномовного треку PELIGROSO, який виконала в дуеті з латиноамериканським співаком DE LA GHETTO.
Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!