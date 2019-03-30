Знімає сукню: Каменських схвилювала мережу пікантним знімком

Українська поп-співачка Настя Каменських (NK) розбурхала шанувальників відвертим вбранням.

Відповідний знімок на тлі ліжка зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram, викликавши масу емоцій у своїх фоловерів.

Каменських позувала у відвертій сукні з бретельками, що підкреслювала фігуру зірки. Зухвалий образ доповнював чокер з написом. Зірка кокетливо почала стягувати з себе вбрання, приспустивши бретельку.

"Спочатку подумала, що це Кім", "Ти шикарна", "Сексі", "Дивно, що в цей раз, не виставила свою попу", – написали шанувальники.

kamenskux / Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Каменських презентувала кліп на нову версію іспаномовного треку PELIGROSO, який виконала в дуеті з латиноамериканським співаком DE LA GHETTO.

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