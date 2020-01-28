"Невдалий хайп": актрису Андрейченко, що зникла у Мексиці, запідозрили у брехні

Російську актрису Наталію Андрейченко, яка нещодавно вийшла на зв'язок після зникнення у Мексиці, запідозрили у брехні.
Так, на особистій сторінці в Instagram зірка опублікувала пост, у якому повідомила, що весь цей час перебувала у "спеціальному поселенні" у джунглях, де зберігала мовчання. Багато шанувальників обурилися, що Андрейченко не виходила на зв'язок, і назвали її зникнення "невдалим хайпом".
Наталія Андрейченко
Фото: instagram/natalya_andreychenko
"Якось слизько. Можна було просто чергову гарну статтю зробити у Vogue, а не влаштовувати цирк зі зникненням", "Уже не знають, як пропіаритися", "Психічно нездорова", "Чого не зробиш заради піару", "Невдалий хайп, люди переживали", – написали шанувальники.
Я навіть не можу вам передати в якому обсязі мені доводилося працювати в останні тижні мого життя. ⠀ Мені необхідно було "звільнитися" і набратися сил ... ⠀ Трохи помовчати, прийти в себе перед новими завданнями ... ⠀ Повідомлю пізніше. ⠀ Коли я приїхала від своєї подруги Марет в суботу в середині дня додому - мене вже чекала машина, для того, щоб відвезти за 2,5 години від моря в глибину джунглів. ⠀ Там організовано спеціальне поселення з цікавими духовними лідерами з різних країн світу: італійцями, аргентинцями і німцями. Вони мене дуже добре знають. Коли мене до них привезли у мене на грудях вже була табличка "silence" / мовчання. ⠀ ⠀ У цьому дивовижному місці ти знаходишся в повній самоті і ніхто не має право тебе потурбувати. ⠀ До цього 2 тижні одночасно з цим я перебувала в очисному рітріт і "очистила своє тіло". ⠀ ⠀ Мене привезли додому сьогодні, в понеділок в районі 5:30 PM коли я і включила свій телефон. ⠀ О Боже !!!!! !!!!!
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що 27 січня PR-директор Наталії Андрейченко Ян Трунцев заявив про зникнення актриси у Мексиці. За словами чоловіка, артистка більш ніж добу не виходила на зв'язок.
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