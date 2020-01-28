"Невдалий хайп": актрису Андрейченко, що зникла у Мексиці, запідозрили у брехні

Російську актрису Наталію Андрейченко, яка нещодавно вийшла на зв'язок після зникнення у Мексиці, запідозрили у брехні.

Так, на особистій сторінці в Instagram зірка опублікувала пост, у якому повідомила, що весь цей час перебувала у "спеціальному поселенні" у джунглях, де зберігала мовчання. Багато шанувальників обурилися, що Андрейченко не виходила на зв'язок, і назвали її зникнення "невдалим хайпом".

Наталія Андрейченко Фото: instagram/natalya_andreychenko

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"Якось слизько. Можна було просто чергову гарну статтю зробити у Vogue, а не влаштовувати цирк зі зникненням", "Уже не знають, як пропіаритися", "Психічно нездорова", "Чого не зробиш заради піару", "Невдалий хайп, люди переживали", – написали шанувальники.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що 27 січня PR-директор Наталії Андрейченко Ян Трунцев заявив про зникнення актриси у Мексиці. За словами чоловіка, артистка більш ніж добу не виходила на зв'язок.

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