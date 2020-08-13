Зниклого з лікарні Єфремова зняли в інвалідному візку. Відео

У мережі з'явився ролик, на якому видно, як 56-річний російський актор Михайло Єфремов, який влаштував смертельну ДТП в центрі Москви, пересувається в інвалідному візку по Боткінській лікарні.

Відео опублікували в Telegram-каналі "Москва 24". Нагадаємо, 11 серпня зірка знепритомніла у Пресненському суді під час слухання справи про аварію. Повідомлялося, що він потрапив у реанімацію, лікарі діагностували в нього інсульт (відео дивіться нижче).

Нових даних про стан артиста поки немає. Також невідомо, чи зможе Єфремов ходити самостійно. Відзначимо, що через госпіталізацію актора засідання суду перенесли на 18 серпня.

12 серпня також повідомлялося, що Єфремов зник із Боткінської лікарні. За словами інсайдерів, артиста не було в базі даних медустанови. Проте в Telegram-каналі "Москва 24" відзначили, що знаменитість наразі перебуває саме в Боткінській лікарні.

Під час одного з попередніх слухань свідки розповіли, що за кермом позашляховика, який спровокував аварію, перебував саме Єфремов, хоча раніше цю інформацію заперечували. Зокрема, Олександр Добровінський опублікував відео перших хвилин після ДТП, яке підтверджує причетність російського актора до трагедії.

Як повідомляв OBOZREVATEL: