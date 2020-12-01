"Зниклий" дорогою до колонії Єфремов знайшовся: де він зараз перебуває
Засудженого за смертельну ДТП російського актора Михайла Єфремова, який нещодавно нібито "зник" дорогою до колонії, знайшли. Його перевели із СІЗО до виправної колонії №4 у Білгородській області.
Туди його відправили для відбуття покарання після 20-денного карантину в ізоляторі. Про це повідомило видання "ТАСС" із посиланням на власне джерело в правоохоронних органах.
"Єфремова перевели до колонії для відбування покарання. 30 листопада закінчився термін його 20-денного карантину, який він відбував у зв'язку із заходами безпеки через пандемію коронавірусу", – розповіло джерело.
Так, артист буде відбувати покарання у виправній колонії №4 у Білгородській області, де раніше перебували футболісти Павло Мамаєв та Олександр Кокорін. Після навчання Єфремов зможе працювати на пошитті одноразових медичних костюмів або пекарем.
Крім того, в цій колонії ув'язнені також виробляють засоби для дезінфекції, пральний порошок, роблять скляні сувеніри та дерев'яні піддони, виготовляють борошно, висівки і шліфований горох.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
8 червня російський актор Михайло Єфремов у нетверезому стані став учасником смертельної ДТП у центрі Москви. Його автомобіль виїхав на зустрічну смугу, після чого сталося лобове зіткнення з однією з машин.
Артист на момент ДТП був п'яний, а також під впливом марихуани та кокаїну.
58-річний Сергій Захаров – водій автомобіля, в який врізався Єфремов, помер на наступний ранок, 9 червня, в реанімації.
Пресненський суд Москви засудив Єфремова до 8 років колонії загального режиму. Однак пізніше артисту пом'якшили вирок до 7,5 років.