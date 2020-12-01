"Зниклий" дорогою до колонії Єфремов знайшовся: де він зараз перебуває

Засудженого за смертельну ДТП російського актора Михайла Єфремова, який нещодавно нібито "зник" дорогою до колонії, знайшли. Його перевели із СІЗО до виправної колонії №4 у Білгородській області.

Туди його відправили для відбуття покарання після 20-денного карантину в ізоляторі. Про це повідомило видання "ТАСС" із посиланням на власне джерело в правоохоронних органах.

"Єфремова перевели до колонії для відбування покарання. 30 листопада закінчився термін його 20-денного карантину, який він відбував у зв'язку із заходами безпеки через пандемію коронавірусу", – розповіло джерело.

Так, артист буде відбувати покарання у виправній колонії №4 у Білгородській області, де раніше перебували футболісти Павло Мамаєв та Олександр Кокорін. Після навчання Єфремов зможе працювати на пошитті одноразових медичних костюмів або пекарем.

Михайла Єфремова, який "зник" дорогою до колонії, знайшли mordovmedia.ru

Крім того, в цій колонії ув'язнені також виробляють засоби для дезінфекції, пральний порошок, роблять скляні сувеніри та дерев'яні піддони, виготовляють борошно, висівки і шліфований горох.

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