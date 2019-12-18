"Зникла повага": переможець "Танці з зірками" серйозно образив Різатдінову

Українська гімнастка Анна Різатдінова прокоментувала скандал із суперником на проекті "Танці з зірками" Женею Котом, який образив її після закінчення шоу, де вона зайняла друге місце.

Зокрема, хореограф говорив, що не хотів ставати з нею в пару, оскільки не був упевнений, що за неї голосуватимуть. Анна розповіла, на якому етапі зараз у них конфлікт, під час веб-конференції на tochka.net (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

Женя Кот образив Анну Різатдінову Кадр з відео

Найбільше Різатдінову зачепили його слова, ніби "спорт заважає відкрити те, що є всередині людини, і видати це. А щоб спілкуватися з глядачем, важливіше – серце, ніж просто задерти ногу".

За словами Анни, конфлікт у результаті вдалося вичерпати, але добрих відносин між ними вже не буде, а "повага до особистості й до танцюриста, однозначно, зникла".

"До Жені я ставилася і ставлюся досить добре, у нього дружина (Наталія Татаринцева) – така ж гімнастка. Навіть коли вони виграли кубок, жодного негативного слова на адресу їхньої пари ( переможців Ксенії Мішиной та Кота, – Ред.) у мене в голові не було. В першу чергу, я подякувала їм, як суперників, тому що без конкуренції немає зростання, вони були нашими мотиваторами", – зізналася Різатдінова.

Анна Різатдінова прокоментувала скандал з Котом Кадр з відео

Вона зазначила, що той коментар Кота її дуже обурив, незважаючи на те, що вона – абсолютно не конфліктна людина, але, якщо щось дуже чіпає, не мовчатиме. За словами спортсменки, вона зустрічалася після скандального інтерв'ю з кривдником, проте він заявив, ніби гімнастка почула те, що хотіла.

Анна Різатдінова втратила повагу до Жені Кота

"Мені було прикро, як він позиціонував себе, як він відбирав партнерок – ось ця популярна, а ця непопулярна. Я партнера підбирала точно не за популярністю: дивлюся на внутрішні якості, а у Жені на першому місці – піар. Він сказав, що завойовувати серця глядачів потрібно через серце, а не через задирання ніг... Що я тут неправильно зрозуміла? І я йому пояснила, що, напевно, він щось поплутав у тому, що спортсмени безсердечні та неемоційни", – підсумувала Різаідінова.

Відео: Анна Різатдінова прокоментувала скандал з Женею Котом після "Танці з зірками"

Відео: фінал "Танці з зірками" – танець за перемогу

Нагадаємо, що за підсумками голосування і суддівських оцінок почесне звання нової танцювальної легенди країни отримали Ксенія Мішина та Женя Кот.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Різатдінова знялася у календарі Drive Time на 2020 рік від чоловічого глянцю XXL, розбурхавши шанувальників.

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