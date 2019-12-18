Головна Новини
18 грудня • оновлено в 23:25
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

"Зникла повага": переможець "Танці з зірками" серйозно образив Різатдінову

1.7т
Читати матеріал російською

Українська гімнастка Анна Різатдінова прокоментувала скандал із суперником на проекті "Танці з зірками" Женею Котом, який образив її після закінчення шоу, де вона зайняла друге місце.

Зокрема, хореограф говорив, що не хотів ставати з нею в пару, оскільки не був упевнений, що за неї голосуватимуть. Анна розповіла, на якому етапі зараз у них конфлікт, під час веб-конференції на tochka.net (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

Женя Кот образив Анну Різатдінову

Женя Кот образив Анну Різатдінову

Кадр з відео

Найбільше Різатдінову зачепили його слова, ніби "спорт заважає відкрити те, що є всередині людини, і видати це. А щоб спілкуватися з глядачем, важливіше – серце, ніж просто задерти ногу".

Новини
Переможниця "Танців з зірками" зробила заяву про роман із розлученим Остапчуком

За словами Анни, конфлікт у результаті вдалося вичерпати, але добрих відносин між ними вже не буде, а "повага до особистості й до танцюриста, однозначно, зникла".

"До Жені я ставилася і ставлюся досить добре, у нього дружина (Наталія Татаринцева) – така ж гімнастка. Навіть коли вони виграли кубок, жодного негативного слова на адресу їхньої пари ( переможців Ксенії Мішиной та Кота, – Ред.) у мене в голові не було. В першу чергу, я подякувала їм, як суперників, тому що без конкуренції немає зростання, вони були нашими мотиваторами", – зізналася Різатдінова.

Анна Різатдінова прокоментувала скандал з Котом

Анна Різатдінова прокоментувала скандал з Котом

Кадр з відео

Вона зазначила, що той коментар Кота її дуже обурив, незважаючи на те, що вона – абсолютно не конфліктна людина, але, якщо щось дуже чіпає, не мовчатиме. За словами спортсменки, вона зустрічалася після скандального інтерв'ю з кривдником, проте він заявив, ніби гімнастка почула те, що хотіла.

Анна Різатдінова втратила повагу до Жені Кота

Анна Різатдінова втратила повагу до Жені Кота

"Мені було прикро, як він позиціонував себе, як він відбирав партнерок – ось ця популярна, а ця непопулярна. Я партнера підбирала точно не за популярністю: дивлюся на внутрішні якості, а у Жені на першому місці – піар. Він сказав, що завойовувати серця глядачів потрібно через серце, а не через задирання ніг... Що я тут неправильно зрозуміла? І я йому пояснила, що, напевно, він щось поплутав у тому, що спортсмени безсердечні та неемоційни", – підсумувала Різаідінова.

Відео: Анна Різатдінова прокоментувала скандал з Женею Котом після "Танці з зірками"

Відео: фінал "Танці з зірками" – танець за перемогу

Нагадаємо, що за підсумками голосування і суддівських оцінок почесне звання нової танцювальної легенди країни отримали Ксенія Мішина та Женя Кот.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Різатдінова знялася у календарі Drive Time на 2020 рік від чоловічого глянцю XXL, розбурхавши шанувальників.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Автор
Дмитро Гриневич
Особа
Ганна Різатдінова
Місце
Україна
Теги
Танці з зірками скандали видео
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
0
0
Смішно
2
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Маскова Илона
Маскова Илона
Кто все эти люди???
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Гоша Злой
Гоша Злой
Аню похоже вообще не интересует гражданский муж - сиделец Кадыров-Онищенко. что мог-то дал и нах...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Litvinenko Nik
Litvinenko Nik
Анне-респект...! Кот-болван...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги