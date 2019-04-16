Зникаючі груди Бузової спантеличили мережу: фото

Фоловери російської ведучої і співачки Ольги Бузової звернули увагу на те, як змінюються її груди. Вони помітили, що бюст артистки періодично збільшується і зменшується.
Так, шанувальники співачки вказали на два знімка: на одному вона позує в чорному купальнику так, що створюється враження, ніби у неї відсутні груди. На іншому фото - в рожевому купальнику - вона демонструє апетитні форми, пише "Topnews".
Дивні метаморфози прокоментувала стиліст Анастасія Ніколаєва.
"Навіть я встигла помітити метаморфози її грудей. На одній фотографії вони є, на інший немає, і знову є, і знову немає. Думаю, їй варто все-таки зупинитися в своєму виборі і не викликати суспільний резонанс", - наводить її слова видання "Дни.ру".
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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережу злили концертний райдер скандальної російської співачки, зірки шоу "Дом-2" Ольги Бузової. Так, артистка вимагає від організаторів виступів охорону, елітний коньяк і розміщення в фешенебельному готелі.
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