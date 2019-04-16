Зникаючі груди Бузової спантеличили мережу: фото

Фоловери російської ведучої і співачки Ольги Бузової звернули увагу на те, як змінюються її груди. Вони помітили, що бюст артистки періодично збільшується і зменшується.

Так, шанувальники співачки вказали на два знімка: на одному вона позує в чорному купальнику так, що створюється враження, ніби у неї відсутні груди. На іншому фото - в рожевому купальнику - вона демонструє апетитні форми, пише "Topnews".

Новини Стало відомо про стосунки путініста Полуніна з відомою спортсменкою із РФ

Дивні метаморфози прокоментувала стиліст Анастасія Ніколаєва.

"Навіть я встигла помітити метаморфози її грудей. На одній фотографії вони є, на інший немає, і знову є, і знову немає. Думаю, їй варто все-таки зупинитися в своєму виборі і не викликати суспільний резонанс", - наводить її слова видання "Дни.ру".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережу злили концертний райдер скандальної російської співачки, зірки шоу "Дом-2" Ольги Бузової. Так, артистка вимагає від організаторів виступів охорону, елітний коньяк і розміщення в фешенебельному готелі.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!