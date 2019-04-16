МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
подушки «Венето Комфорт Антистрес» Взяти участь
Приз
Реєстрація
СпортLady

/люди

Зникаючі груди Бузової спантеличили мережу: фото

1.6тЧитати матеріал російською

Фоловери російської ведучої і співачки Ольги Бузової звернули увагу на те, як змінюються її груди. Вони помітили, що бюст артистки періодично збільшується і зменшується.

Так, шанувальники співачки вказали на два знімка: на одному вона позує в чорному купальнику так, що створюється враження, ніби у неї відсутні груди. На іншому фото - в рожевому купальнику - вона демонструє апетитні форми, пише "Topnews".

Зникаючі груди Бузової спантеличили мережу: фото
Новини
Стало відомо про стосунки путініста Полуніна з відомою спортсменкою із РФ

Дивні метаморфози прокоментувала стиліст Анастасія Ніколаєва.

"Навіть я встигла помітити метаморфози її грудей. На одній фотографії вони є, на інший немає, і знову є, і знову немає. Думаю, їй варто все-таки зупинитися в своєму виборі і не викликати суспільний резонанс", - наводить її слова видання "Дни.ру".

А давайте пограємо? 👸🏻❤💋 ⠀ Хочеш собі багато передплатників? 🏆 ⠀ Тоді тобі точно потрібно пограти в цю гру зі мною 👸🏻😻 ⠀ Умови дуже простие😍 ⠀ 🌟Ставьте лайк на цю та попередні мої 5 публікацій, ну або більше п'яти) Але точно не менше 🤪 ⠀ 🌟Обязательно зберігайте це фото (натискайте на прапорець у правому кутку під фото 📸) ⠀ 🌟Напішіте в коментарях під цим фото "Люблю @ buzova86" 🤪😌 ⠀ 🌟А потім підписуйся на того, хто залишив коментар перед тобою 🚀 ⠀ Найприємніше, що повторювати це можна необмежену кількість разів 😂 👼🏼😘а це означає, що чим більше коментарів ви залишите, тим бол ше передплатників до вас прийде 😍😍😍 PS Я буду теж грати з вамі🙃🙃🙃 А це означає, що на кого-то я теж підпишуся 🤪 💖 Поїхали 🔥

Публікація від Ольга Бузова (@ buzova86)

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережу злили концертний райдер скандальної російської співачки, зірки шоу "Дом-2" Ольги Бузової. Так, артистка вимагає від організаторів виступів охорону, елітний коньяк і розміщення в фешенебельному готелі.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Поділитися у Facebook
1
Коментарі
7
3
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Ибн Хабибулин
Ибн Хабибулин
До сраки ту грудь! Головне щоб ДУПЛО , було робоче!
Показати коментар повністю
Відповісти
1
1

Блоги / думки