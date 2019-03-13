"Знаю кандидатів": подруга Януковича Повалій раптово перейнялася виборами в Україні

Народна артистка України Таїсія Повалій, яка живе і працює в Росії, раптово схвилювалася тим, хто виграє на виборах президента, які стартують 31 березня.

Вона розповіла в інтерв'ю "Дни.ру", що вже вибрала для себе кандидата, за якого збирається голосувати. Більше того, вона особисто знайома з деякими з них.

"У мене українське коріння, мій далекий предок був правою рукою Богдана Хмельницького, тому для мене вкрай важливо, якою дорогою Україна буде йти в найближчі п'ять років. Я знаю особисто деяких із 39 кандидатів у президенти – серед них є гідні люди", – сказала Повалій.

Таїсія Повалій Іnstagram

За словами артистки, вона довго з чоловіком сперечалася, кому віддати голоси, хто "гідний керувати Україною", тому що вони хочуть, щоб у країні люди жили "успішно, в достатку, теплі, щоб могли з упевненістю дивитися у завтра, працювати, виховувати дітей. І, звичайно, щоб усі жили в мирі".

"Коли я оцінювала кандидатів у президенти, то думала і про те, що вони можуть зробити для розвитку нашої багатющої культури. Мені хочеться, щоб з'являлися нові театри, концертні зали, бібліотеки, музеї. Все це дуже важливо для майбутнього українського народу. З цих позицій я і вибрала президента країни на найближчі роки", – додала вона.

Таїсія Повалій Іnstagram

Нагадаємо, що Повалій дуже любив екс-президент України Віктор Янукович, який бачив у кожній її пісні ліризм, що зачаровує. З 2012 по 2014 роки вона була народним депутатом України від Партії регіонів. Також вона була радником Януковича.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російська співачка Валерія розповіла, що віддала б свій голос за Володимира Зеленського. У зв'язкуз цим розгорівся скандал під її постом у соцмережі. У результаті їй довелося видалити текст, після чого вона заявила, що "світ зійшов з розуму".

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