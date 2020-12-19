Знавці життя, – переможець 'Холостячки' обрушився на хейтерів

Переможець реалітішоу " Холостячка " Олександр Еллерт різко висловився після фіналу проєкту в сторону хейтерів.

На сторінці в Instagram в stories Еллерт вперше прокоментував фінал "Холостячки". Також він висловив свою думку з приводу коментарів, які пишуть користувачі в соціальних мережах.

"Це була крайня безсонна ніч завдяки проекту" Холостячка ". Спасибі величезне всім за підтримку і коментарі. І спасибі цим, знавцям б*я життя, які все знають. Продовжуйте ці запаморочливі веселі коментарі. Кайф", - повідомив в фотоблозі переможець реаліті.

До слова, під останнім постом у Еллерта в Instagram користувачі мережі залишили безліч коментарів з приводу перемоги в "Холостячці". Так, в фотоблозі писали і негативні коментарі, що "шкода Олексія" і називали вибір Мішиної "безглуздим". Але більшість шанувальників залишилися все ж раді, що "Холостячка" вибрала Еллера в якості своєї другої половинки.

Раніше OBOZREVATEL зібрав цікаві факти про переможця "холостячки" Олександра Еллерт.