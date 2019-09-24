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24 вересня • оновлено в 15:45
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"Знав, що можуть вбити": з'ясувалися подробиці ліквідації Круга

1.4т Читати матеріал російською

Вбивця Михайла Круга товариський бандит Дмитро Веселов перед смертю встиг розповісти про злочин близьким і говорив, що боїться помсти.

Про це повідомив журналістам у вівторок глава відділу з розслідування особливо важливих справ тверського управління СК РФ Шіхбала Амірсеідов, передає РИА Новости.

Михайло Круг

Михайло Круг

Собеседник

"Є ряд свідків, з якими встиг поспілкуватися Веселов перед своєю кончиною. Він висловлював стурбованість, що йому можуть помститися за вбивство Круга. Особисто Веселов встиг перед смертю розповісти найближчим подробиці про обставини даного злочину", - сказав Амірсеідов.

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За його словами, інший учасник нальоту на будинок співака Олександр Агєєв, який написав явку з повинною, "лише підтвердив всю ситуацію". Слідство вже знало деталі того, що сталося, опитавши безліч свідків, а його зізнання "стало вишенькою на торті".

Побоювання Веселова були не марні: менше ніж через рік після загибелі Круга, в березні 2003-го, його застрелив член його ж банди Олександр Осипов. Він був знайомий зі співаком, цінував його творчість і так вирішив помститися за його вбивство.

Читайте на OBOZREVATEL, як виглядають вбивці шансоньє Михайла Круга і чим вони займалися в банді до його ліквідації.

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