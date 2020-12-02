Знаменитості, яких звинуватили в сексуальному насильстві: чим завершилися скандали

Україну сколихнула новина про відомого фотографа Олександра Ктиторчука, який підозрюється в розбещенні неповнолітніх дівчаток. На Заході ж тема сексуального насильства серед знаменитостей є однією з найгостріших вже кілька років.

OBOZREVATEL згадав, хто із зірок шоу-бізнесу потрапляв в гучний секс-скандал і чим це закінчилося.

Джеймс Франко

Зірка "Людини-Павука", "127 годин" і серіалу "11.22.63" Джеймс Франко був звинувачений в сексуальних домаганнях і примусі до статевого акту неповнолітньої дівчини на початку 2018 року. Після цього, ще п'ять дівчат, яким Франко викладав акторську майстерність, підтвердили непристойну поведінку вчителя. Жертви проговорилися після церемонії вручення "Золотий глобус", де актор засвітився зі значком руху на захист жертв домагань. За їх словами, така поведінка Джеймса Франко було немов плювок у душу. Сам актор заперечує всі звинувачення, проте його зняли з номінації на "Оскар" за роль у фільмі "Горе-творець".

Джонні Депп

Скандал між голлівудським красенем Джонні Деппом і його екс-дружиною Ембер Херд гримів кілька років. Херд показала світові, що під маскою харизматичного актора ховається домашній абьюзер і насильник. Виявилося, що Депп регулярно бив дружину, тягав за волосся, піддавав сексуальному насильству і погрожував вбити. Актора вже усунули від зйомок в новій частині франшизи "Фантастичні тварини". Що буде далі з його кар'єрою – залишається тільки здогадуватися.

Майк Тайсон

Один з найвідоміших і впізнаваних боксерів в світовій історії має на рахунку три судимості, серед яких одна стаття за зґвалтування. Залізний Майк в 1992 році поглумився над 18-річною Дезіре Вашингтон, яка в тому році виграла конкурс краси і отримала звання Міс. Боксера у надважкій вазі посадили за ґрати на 6 років, однак випустили через три роки ув'язнення через зразкову поведінку. Тайсон ще два рази потрапляв в судові розгляди, проте вже через бійки і наркотики.

Вуді Аллен

Геній кінематографа Вуді Аллен за свої 85 років неодноразово був одружений, при чому кожен його роман носив вибуховий характер. Наприклад, 12-річні стосунки з актрисою Миєю Ферроу закінчилися гучним скандалом після того, як Ферроу звинуватила Аллена в розбещенні їхньої шестирічної дочки. Звинувачення актриси підтвердилися, коли кінорежисер одружився на прийомній дочці Мії Сун-і Превен. Однак, Аленна не притягли до відповідальності, оскільки доказів ні мати, ні передбачувана жертва не пред'явили.

Майкл Джексон

Короля поп-музики двічі публічно звинувачували в сексуальних домаганнях. У 1993 році співака звинуватила в розбещенні сина мати Джордана Чандлера. Тривале розслідування Майкл Джексон зміг зам'яти за допомогою 22 мільйонів доларів, які музикант заплатив родині хлопчика в обмін на відмову від позову. Через десять років історія повторилася. Батьки ще одного хлопчика стверджували, що Джексон зґвалтував їхнього сина. Поліція не знайшла вагомих доказів і виправдала зірку, однак співак позбувся великої суми грошей на судові витрати. Уже після смерті Майкла хлопчик зізнався, що обмовив кумира, щоб отримати гроші.

Харві Вайнштейн

Відомого голлівудського кінопродюсера офіційно визнали винним в сексуальному насильстві після того, як це підтвердили понад 80 жінок, в тому числі відомі актриси, серед яких Кара Делевінь, Гвінет Пелтроу, Люсія Еванс, Єва Грін та інші. Вайнштейна в березні 2020 року посадили заарештували на 23 роки за ті звинувачення, які вдалося довести.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Вайнштейну висунули нові звинувачення в сексуальному насильстві. Продюсера звинуватили ще в шести інцидентах сексуального характеру.