Знаменитості, одяг яких вразив користувачів мережі в 2020 році: який вигляд мають яскраві образи

Компанія Google опублікувала список знаменитостей, які 2020 року відзначилися яскравими моментами у своєму стилі одягу. До рейтингу потрапили такі зірки, як Дженніфер Лопес, Гаррі Стайлс та інші.

Згідно з даними, на першому місці опинилася сестра Майлі Сайрус Ноа, яка продемонструвала вуличний стиль одягу у вигляді короткого топу, спортивних штанів і аксесуарів. Про це стало відомо на офіційному сайті Google.

Друге місце посіла ведуча Марія Тейлор, яка відповіла Дену Макнілу після того, як він сказав, що її образ під час гри Pittsburgh Steelers і New York Giants більше підходить для нагороди журналу Adult Video News, присвяченого відеоіндустрії для дорослих.

Третє місце посіли Lil Nas X і Біллі Айліш, які відвідали премію "Ґреммі". Відомий репер з'явився на публіці в яскраво-рожевому костюмі Versace, а співачка – в образі від Gucci з яскравими нігтями й маскою на обличчі.

Дженніфер Лопес і Шакіра також здивували шанувальників своїм вбранням. Перша представила декілька образів Versace, а друга – від дизайнера Пітера Дандаса.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше компанія Google назвала список книг, яким українці віддали перевагу в 2020 році.