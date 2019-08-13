Знаменитого музиканта звинуватили в сексуальних домаганнях відразу 9 жінок

Відразу дев'ять жінок звинуватили в сексуальних домаганнях легендарного іспанського оперного співака Пласідо Домінго.

За їх словами, чоловік примушував їх до занять сексом, поцілунків або робив натяки сексуального характеру, пише The Associated Press.

Пласідо Домінго РБК

Одна з жінок розповіла, що займалася сексом з Домінго двічі. Йдучи з готелю Biltmore, який розташований в Лос-Анджелесі, він залишив на столику банкноту в десять доларів і сказав: "Не хочу, щоб ти відчувала себе повією, але також не хочу, щоб тобі довелося платити за парковку".

Співак Пласідо Домінго Paul A. Hebert/Invision/AP

Домагання відбувалися в різні роки - починаючи з кінця 1980-х років. Тільки одна з жінок погодилася оприлюднити своє ім'я - це меццо-сопрано Патрісія Вульф, яка працювала з Домінго у Вашингтонській опері.

78-річний співак заявив, що "звинувачення 30-річної давності з боку неназваних осіб надзвичайно пригнічують і, до того ж, представлені неточно".

Як раніше писав OBOZREVATEL, з актора Кевіна Спейсі зняли звинувачення в домаганнях. Прокуратура прийняла таке рішення "у зв'язку з відсутністю доступу до доказам, на яких будувалося звинувачення, а також недоступністю показань передбачуваного потерпілого".

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