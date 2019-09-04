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4 вересня • оновлено в 16:38
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Знаменитого художника "прибрали" з головного музею Одеси: розгорівся скандал

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Одеська обласна рада достроково розірвала контракт із директором Одеського художнього музею, одним із найдорожчих художників України Олександром Ройтбурдом.

Відповідний документ він оприлюднив на своїй сторінці у Facebook. Так, підтримав це рішення 51 депутат, проти були троє, а утрималося — двоє, не голосували — 17. У мережі вже відреагували на звільнення Ройтбурда (щоб подивитися відео з засідання, проскрольте до кінця сторінки) .

Знаменитого художника "прибрали" з головного музею Одеси: розгорівся скандал

Ініціатором розриву контракту став депутат від "ОПЗЖ" Олексій Кобильніков, який стверджував, ніби директор не виконував запити про фінансову діяльність музею та не поважав депутатів.

Знаменитого художника "прибрали" з головного музею Одеси: розгорівся скандал

Зокрема, в проєкті рішення вказали, що Ройтбурд порушив правила внутрішнього трудового розпорядку, проводив заходи, які нібито суперечать статуту музею, здійснював позапланові ремонтні роботи.

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Сам Ройтбурд відреагував в коментарі "Громадському" на заяву, що він не поважає депутатів одеської облради. Зокрема, він підтвердив, що до деяких представників влади не відчуває поваги. "Я оскаржуватиму це незаконне рішення в суді", – пообіцяв він.

Депутат від "Європейської солідарності" Юрій Басюк висловився проти звільнення, назвавши рішення облради політизованим.

Олександр Ройтбурд

Олександр Ройтбурд

facebook/oleksandrroytburd

"Він — відомий художник. Це людина, яка відроджує музей. За його керівництва значно зросли надходження від продажу квитків, було створено клуб меценатів — Клуб Маразлі. Щоб вступити до нього, потрібно заплатити 30 тисяч гривень, які підуть на розвиток музею. Так ось, у цьому клубі вже 50 осіб. Чи багато ви знаєте таких прикладів", — обурився він.

Як пише журналістка Соня Кошкіна в Telegram, спочатку депутати розповідали на засіданні, що не хотіли призначати Ройтбурда на посаду директора, потім, що він — "аморальний, бо пише картини л**ном". І тому від них смердить".

Олександр Ройтбурд

Олександр Ройтбурд

facebook/oleksandrroytburd

"Так-так. Саме так. На сесії облради розповідали. Я не жартую. В результаті Сашу все ж призначили (Максиме Степанове, дорогий, уклін тобі). І за дуже короткий час він перетворив колишній ОХМ на пункт культурного тяжіння не тільки Одеси, але й України. Без перебільшень. Приїхати до міста і не піти до ОХМ стало вже просто моветоном. За керівництва Сашка музей розцвів. Навіть незважаючи на палиці в колеса, обмежене фінансування. Але чорти все не заспокоювалися. Він їм як кістка в горлі був. Останнім часом ледь не на кожну сесію облради виносилося питання про його відставку — дострокове розірваними контракту. Нічим, б**ть, більше зайнятися", — висловилася Кошкіна.

Вона додала, що Ройтбурд — художник світового рівня, чиї картини експонуються від Берліна до Нью-Йорка. З українських — один із найдорожчих, а музей для нього був просто волонтерством.

Інженерка у HYS Enterprise Неллі Дівенко написала у Facebook, що Одеса давно перестала бути добрим і гостинним містом.

Олександр Ройтбурд — фото Айдера Муждабаєва

Олександр Ройтбурд — фото Айдера Муждабаєва

facebook / oleksandrroytburd

"Це місто жлобів та корупціонерів. Місто, мешканці якого будують балкони з вагонки на пам'ятках архітектури. Ми втратили те невелике, що давало надію на відновлення іміджу. Все прос**но, і одесити це заслужили", — зазначила вона.

Колишній керівник Одеської обласної державної адміністрації Максим Степанов також гнівно відреагував на звільнення Ройтбурда.

"Вони звільнили людину, яка музей із підвалу перетворила на музей. Яка відремонтувала зали і втричі збільшила кількість відвідувачів. Яка зробила ОХМ відомим не тільки на всю країну, а й за її межами. А що було до Ройтбурда? Дах із дірками, цвіль на стінах і крихта проданих квитків", — сказав він.

Віцепрем'єр із питань євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба також підтримав Ройтбурда.

"Те, що він робив в Одесі, було інтеграцією окремо взятого музею в європейський культурний простір. Українська совок, постсовок і рагульство нікуди не поділися. Вони завжди готові віджати втрачені позиції у тих, хто намагається ввести в Україні нормальні європейські стандарти", — підкреслив Кулеба.

А "Демократична Сокира" представила повний список депутатів, які голосували за звільнення директора і проти.

Знаменитого художника "прибрали" з головного музею Одеси: розгорівся скандал
Знаменитого художника "прибрали" з головного музею Одеси: розгорівся скандал
Знаменитого художника "прибрали" з головного музею Одеси: розгорівся скандал
Знаменитого художника "прибрали" з головного музею Одеси: розгорівся скандал
Знаменитого художника "прибрали" з головного музею Одеси: розгорівся скандал

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ройтбурд — активний учасник подій на Євромайдані. Він написав декілька драматичних полотен і став активним блогером.

У 2009 році Олександр Ройтбурд отримав звання найдорожчого художника України — його картину "Прощавай, Караваджо" віддали з молотка на лондонському аукціоні "Філіпс" за 97 тисяч доларів.

У березні 2018 року він став директором Одеського художнього музею. До цього моменту Степанов заявив, що Ройтбурд виведе Одеський музей на новий рівень.

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Особа
Олександр Ройтбурд
Місце
Україна
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Похихикать Чисто
Похихикать Чисто
Одесситы лучше знают , кого им мтавить руководить . А майданвошки пусть кучкуются на западе
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Вак Сергей
Вак Сергей
европейские стандарты это писание картин калом?
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